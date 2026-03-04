مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خبر داد:

پرداخت عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی از فردا پنج شنبه / عیدی برای همه ۱۰ میلیون تومان است

مبلغ عیدی سال ۱۴۰۴، مطابق مصوبه هیئت دولت، برای کلیه بازنشستگان و مستمری‌بگیران و بازماندگان مبلغ ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است.

به گزارش ایلنا، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از پرداخت عیدی حدود ۵ میلیون نفر بازنشسته و مستمری‌بگیر سازمان تامین اجتماعی، در روز پنج‌شنبه ۱۴ اسفند خبر داد. 

 مصطفی سالاری گفت: با توجه افزایش مبلغ عیدی طبق مصوبه هیات دولت، مجموعا مبلغی بالغ بر ۴۰هزار میلیارد تومان وجه برای پرداخت عیدی مورد نیاز بود که با پیگیری‌ها و تلاش‌های صورت گرفته و بویژه حمایت ویژه رئیس جمهور محترم و مساعدت رئیس کل بانک مرکزی، منابع مورد نیاز از طرق مختلف تکمیل شد و بنابراین واریز عیدی از صبح پنج شنبه ۱۴ اسفند ماه، به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل انجام خواهد شد. 

گفتنی است مبلغ عیدی سال ۱۴۰۴، مطابق مصوبه هیئت دولت، برای کلیه بازنشستگان و مستمری‌بگیران مبلغ ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است. 

طبق رویه جاری، مبلغ عیدی برای احکام بازنشستگی جدید که در سال‌جاری برقرار شده باشد، به تناسب تعداد ماه کامل دریافت مستمری و برای بازنشستگان براساس قانون تعیین‌تکلیف (دارندگان سابقه ۱۰ سال یا کم‌تر) بر اساس مدت بیمه‌پردازی آنان، تعیین شده است. 

همچنین برای کسانی که طبق ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت با سوابق کم‌تر از میزان الزامی بازنشسته شده و مستمری به نسبت دریافت می‌کنند نیز مبلغ عیدی متناسب با سابقه پرداخت حق بیمه پرداخت می‌گردد و در خصوص عیدی بازماندگان نیز طبق قانون، عیدی به نسبت سهام قانونی آنان پرداخت خواهد شد. 

مرکز ارتباط مردمی سازمان تأمین اجتماعی به صورت شبانه‌روزی و با شماره تلفن سراسری ۱۴۲۰، بدون نیاز به پیش‌شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، آماده ارائه خدمات، مشاوره و راهنمایی‌های لازم و نیز ثبت یا پیگیری درخواست‌های کلیه مخاطبان و ذینفعان سازمان است. 

در پایان یادآور می‌شود تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین گرامی توصیه می‌شود در شرایط فعلی، موضوعات را از طریق وبسایت Tamin. ir دنبال نمایند.

 

