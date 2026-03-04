معاون وزیر کار: هیچ مشکلی در تولید مایحتاج اولیه نداریم

معاون وزیر کار: هیچ مشکلی در تولید مایحتاج اولیه نداریم
پروانه رضایی گفت: هیچ مشکلی در تولید مایحتاج اولیه هم‌وطنان وجود ندارد و روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی به صورت منظم در حال انجام است.

به گزارش ایلنا، پروانه رضایی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در یکی از کارخانه‌های تولید آب معدنی، از روند تولید و توزیع این محصول بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت فعالیت کارگران و خطوط تولید قرار گرفت. 

این مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه این بازدید با قدردانی از تلاش‌های کارگران و مدیران این واحد تولیدی اظهار داشت: هیچ مشکلی در تولید مایحتاج اولیه هم‌وطنان وجود ندارد و روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی به صورت منظم در حال انجام است. 

وی با اشاره به شرایط حساس کشور در پی تنش‌ها و درگیری‌های کنونی در کشور افزود: کارگران شریف کشور همانند دوران دفاع مقدس، امروز نیز با روحیه‌ای جهادی و مسئولانه در کنار مردم ایستاده‌اند و اجازه نخواهند داد خللی در تأمین نیازهای اساسی جامعه ایجاد شود. 

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اهمیت حفظ آرامش در فضای تولید خاطرنشان کرد: حفظ پایداری خطوط تولید، صیانت از اشتغال و حمایت از کارگران از اولویت‌های اصلی وزارتخانه است و با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، ذخایر و ظرفیت‌های تولیدی کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارد. 

در جریان این بازدید، معاون وزیر کار ضمن گفت‌وگو با کارگران، از نزدیک در جریان مسائل و مطالبات آنان قرار گرفت و بر تداوم حمایت‌های دولت از جامعه کارگری تأکید کرد. 

رضایی گفت: فعالیت کارخانه‌های تولیدی در حوزه کالاهای اساسی از جمله آب آشامیدنی بدون وقفه ادامه دارد و چرخه تولید کشور با تکیه بر توان داخلی و همت کارگران، با قدرت در حال انجام است. 

این مقام وزارت تعاون، تولید، حفظ انسجام ملی و تقویت روحیه امید در جامعه را از مهم‌ترین مؤلفه‌های عبور موفق از شرایط جنگی عنوان کرد.

 

