برگزاری مراسم شهادت مقام معظم رهبری در خانه کارگر قائم شهر

به گزارش ایلنا، مراسم سوگواری سومین روز شهادت قائد امت و رهبر فرزانه مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (قدس سره) و همچنین شهدای والامقام جنگ اخیر در محل حسینیه خانه کارگر قائم شهر برگزار شد.

در این مراسم که به همت خانه کارگر و کانون بازنشستگان استان مازندران و شهرستان قائم شهر و به میزبانی هیئت شهدای کارگر، مرکز فرهنگی، دارالقرآن و مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر استان در محل حسینیه خانه کارگر قائم شهر برگزار شد، حاضران ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های امام راحل بر ادامه مسیر واضح و برحق ترسیم شده از سوی رهبر فقید و شهید انقلاب اسلامی مبنی بر استکبارستیزی و مقاومت تا پای جان برای حفظ اسلام و جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند.

در این برنامه که با تلاوت قرآن کریم، سخنرانی و ذکر مصائب اهل‌بیت علیهم السلام و سوگواری شهادت پرافتخار رهبری فقید انقلاب همراه بود، نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن استان، مدیران کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و فنی و حرفه ای مازندران، تعدادی از مسئولان استانی و شهرستانی، اعضای تشکل های مختلف کارگری و بازنشستگان، اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر مازندران و جمعی از فعالان فرهنگی، قرآنی و اجتماعی حضور داشتند.

