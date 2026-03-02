عدم پرداخت حقوق در برخی واحدها/ کارگران منتظر حقوق بهمن

کارگران بخش خصوصی در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم پرداخت حقوق بهمن به دلیل تعطیلی بانک‌ها و ادعای کارفرما مبنی بر باز نبودن سیستم پرداخت، انتقاد کردند.

یکی از کارگران یکی از برندهای فروش لوازم خانگی گفت: ما حقوق هر ماه را دهم ماه بعد می‌گیریم؛ اما حقوق بهمن خود را هنوز نگرفته‌ایم؛ کارفرما مدعی‌ست به دلیل تعطیلی و یا کندی سیستم بانکی، نمی‌تواند لیست حقوق را رد کند؛ در نتیجه حقوق ما پرداخت نشده است.

این کارگران می‌گویند: ما تمام ماه بهمن را تا پاسی از شب بدون تعطیلی و آف کار کردیم؛ کارفرما به این بهانه که شب عید نزدیک است و مشتری زیاد است، ما را مجبور کرد تمام روزهای هفته را بدون تعطیلی سر کار حاضر شویم؛ ما هفت روز هفته کار کردیم اما حقوق نگرفته‌ایم.

یکی از کارگران فروش لوازم برقی گفت: ما پورسانتی حقوق می‌گیریم؛ فروش بهمن ما خوب بود و پورسانت ما زیاد می‌شود اما هنوز پرداخت نشده. نگرانیم که چه زمانی قرار است حقوق و پورسانت ما پرداخت شود؛ ما یکسال کار کردیم و امیدمان به شب عید بود اما حالا.....

