دبیر اجرایی خانه کارگر شهر ری:
حقوق بازنشستگان باید هزینههای یک زندگی چهار نفره را تأمین کند
ترکاشوند با انتقاد از رویکردهای موجود در تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، بر ضرورت توجه به آیتم بُعد خانوار تاکید کرد.
محمدعلی ترکاشوند، دبیر اجرایی خانه کارگر شهر ری و رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی این شهرستان در با اشاره به ضرورت سنجش بُعد خانوار بازنشستگان در تعیین حقوق و مستمری، در گفتگو با ایلنا تأکید کرد: اگر حقوق کارگران بازنشسته نتواند هزینههای یک زندگی متعارف چهار نفره را پوشش دهد، این میزان دریافتی برای بازنشستگان به هیچ عنوان قابل قبول نخواهد بود.
وی با اشاره به مبانی قانونی این مطالبه گفت: بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از تأمین اجتماعی حق همگانی است و دولت مکلف به تأمین آن از محل منابع عمومی و مشارکت مردم است. بنابراین پرداخت مستمری باید بهگونهای باشد که شأن و حداقلهای زندگی آبرومندانه حفظ شود.
ترکاشوند همچنین افزود: مطابق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی موظف است مستمریها را متناسب با افزایش هزینه زندگی تعدیل کند. افزون بر این، طبق ماده ۱۱۱ همین قانون، حداقل مستمری نباید از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار کمتر باشد.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، حداقل مزد باید با توجه به نرخ تورم و هزینه معیشت یک خانوار متوسط تعیین شود؛ بنابراین بهصورت منطقی و حقوقی، مستمری بازنشستگان نیز باید توان پوشش سبد معیشت خانوار را داشته باشد.
رئیس هیأتمدیره کانون کارگران بازنشسته شهرستان ری در پایان خاطرنشان کرد: اجرای دقیق این مواد قانونی میتواند از کاهش قدرت خرید بازنشستگان جلوگیری کرده و امنیت معیشتی این قشر را تضمین کند.