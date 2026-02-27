مشاهدات میدانی ایلنا نشان داد؛
سرگردانی بیکاران در ادارات کار تهران / سامانه وصل شد، اطلاعات پرید!
مشاهدات میدانی خبرنگار ایلنا از ادارات کار تهران نشان میدهد با وجود کاهش ظاهری ازدحام به دلیل اتصال سامانه جامع روابط کار، موج مراجعات برای دریافت «بیمه بیکاری» به دلیل افزایش «تعدیل نیرو» همچنان نگرانکننده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس مشاهدات میدانی از سطح ادارات کار شهر تهران، اگرچه در نگاه اول از ازدحام فیزیکی و صفهای طولانی در سالنهای انتظار کاسته شده، اما این خلوتی نسبی نه نشانهای از رونق بازار کار، بلکه نتیجه وصل شدن مجدد «سامانه جامع روابط کار» و تغییر شکل مراجعات است.
سونامی تعدیل نیرو؛ دلیل اصلی مراجعات
بررسیهای میدانی و گفتگو با مراجعان در شعب مختلف نشان میدهد که ترکیب جمعیتیِ حاضران در ادارات کار تغییر معناداری کرده است. امروز، بیشترین حجم مراجعات مربوط به کارگرانی است که قربانی «تعدیل نیرو» شدهاند. برخلاف گذشته که شاید شکایات مربوط به حقوق و مزایای مزدی در صدر بود، اکنون دغدغه اصلی، از دست دادن شغل و تلاش برای بقا از طریق دریافت «بیمه بیکاری» است.
چهرههای نگران و پروندههایی که برای برقراری مقرری بیکاری تشکیل میشود، گواهی تلخ بر کوچک شدن سفره کارگران و ناتوانی بنگاههای اقتصادی در حفظ نیروهایشان است.
شوک سامانه؛ بازگشت اجباری به کاغذبازی
در بخشهای مربوط به بیمه بیکاری، کارگران با چالش عجیبتری روبهرو هستند. گزارشها حاکی از آن است که با وجود بهروزرسانی یا اتصال مجدد سامانهها، نوعی «پاکسازی اطلاعات» یا عدم دسترسی به دادههای پیشین رخ داده است. متصدیان باجهها در پاسخ به کارگرانی که پیشتر پرونده تشکیل داده بودند، اعلام میکنند که سوابق و اطلاعات ثبتشده در سامانه قبلی در دسترس نیست.
این نقص فنی، مراجعان را در وضعیتی دوگانه و سردرگم قرار داده است:
جاماندگان سیستمی: متقاضیانی که قبلاً مراحل ثبتنام را طی کرده بودند، حالا مجبورند به دلیل پاک شدن اطلاعات، فرآیند را از نقطه صفر و به صورت دستی و حضوری در دفاتر پیگیری کنند؛ بازگشتی ناامیدکننده به بروکراسی کاغذی که وقت و هزینه کارگر بیکار را هدر میدهد.
متقاضیان جدید: در مقابل، تنها کسانی که درخواست جدید دارند، ملزم به استفاده از مسیر الکترونیکی سامانه هستند.
این دوگانگی در پذیرش پروندهها و از بین رفتن سوابق قبلی، خستگی ناشی از بیکاری را برای مراجعان ادارات کار تهران دوچندان کرده است.