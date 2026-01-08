خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در تماس با ایلنا مطرح شد؛

گلایه برخی بازنشستگان از واریز کالابرگ به حکمت کارت/ دسترسی به فروشگاه نداریم

گلایه برخی بازنشستگان از واریز کالابرگ به حکمت کارت/ دسترسی به فروشگاه نداریم
کد خبر : 1738873
لینک کوتاه کپی شد.

یک فعال صندوق لشکری در مورد واریز کالابرگ به حساب حکمت کارت و بسته بودن دست بازنشستگان برای خرید از فروشگاه‌های متنوع گفت: گلایه زیادی از بازنشستگان به ما رسیده است که هم تنوع فروشگاه‌های اتکا کم است و هم در بعضی مناطق امکان دسترسی به این فروشگاه وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از بازنشستگان صندوق لشکری در تماس با «ایلنا» با اشاره به اینکه مبلغ یارانه یک میلیون تومانیِ آن‌ها به حساب حکمت کارت‌شان واریز می‌شود گفتند: ما صرفا از طریق فروشگاه‌های اتکا می‌توانیم اعتبار کالابرگ را خرج کنیم که این موضوع، هم دست ما را برای بهره‌مندی از کالاهای متنوع بسته است و هم به دلیل نبود شعبه‌های نزدیک محل سکونت، مشکلاتی برای رفت و آمد ایجاد می‌کند. 

امیر رهبر، فعال صندوق لشکری، در همین رابطه به «ایلنا» می‌گوید: با توجه به واریز کالابرگ یک میلیونی برای اقشار مختلف، برای تعدادی از بازنشستگان نیروهای مسلح این اعتبار در قالب سازمانی به حکمت کارت آن‌ها واریز شده است. 

رهبر می‌گوید: گلایه زیادی از بازنشستگان به ما رسیده است که هم تنوع فروشگاه‌های اتکا کم است و هم در بعضی مناطق امکان دسترسی به این فروشگاه وجود ندارد و متقاضیان باید گاهی برای استفاده از اعتبار کالابرگ به مناطق دیگر بروند. 

وی ادامه می‌دهد: برای گرفتن یک قلم کالا اصلا صرفه ندارد که فرد کیلومترها بین دو شهر و دو منطقه در حرکت باشد. همچنین در بعضی فروشگاه‌ها اقلام ۱۱گانه کامل وجود ندارد. 

رهبر می‌گوید: درخواست ما از مسئولین این است که با هماهنگی وزارت رفاه، امکان خرید بازنشستگان لشگری از تمام فروشگاه‌های مجاز سطح شهر فراهم شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی