در تماس با ایلنا مطرح شد؛
گلایه برخی بازنشستگان از واریز کالابرگ به حکمت کارت/ دسترسی به فروشگاه نداریم
یک فعال صندوق لشکری در مورد واریز کالابرگ به حساب حکمت کارت و بسته بودن دست بازنشستگان برای خرید از فروشگاههای متنوع گفت: گلایه زیادی از بازنشستگان به ما رسیده است که هم تنوع فروشگاههای اتکا کم است و هم در بعضی مناطق امکان دسترسی به این فروشگاه وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از بازنشستگان صندوق لشکری در تماس با «ایلنا» با اشاره به اینکه مبلغ یارانه یک میلیون تومانیِ آنها به حساب حکمت کارتشان واریز میشود گفتند: ما صرفا از طریق فروشگاههای اتکا میتوانیم اعتبار کالابرگ را خرج کنیم که این موضوع، هم دست ما را برای بهرهمندی از کالاهای متنوع بسته است و هم به دلیل نبود شعبههای نزدیک محل سکونت، مشکلاتی برای رفت و آمد ایجاد میکند.
امیر رهبر، فعال صندوق لشکری، در همین رابطه به «ایلنا» میگوید: با توجه به واریز کالابرگ یک میلیونی برای اقشار مختلف، برای تعدادی از بازنشستگان نیروهای مسلح این اعتبار در قالب سازمانی به حکمت کارت آنها واریز شده است.
رهبر میگوید: گلایه زیادی از بازنشستگان به ما رسیده است که هم تنوع فروشگاههای اتکا کم است و هم در بعضی مناطق امکان دسترسی به این فروشگاه وجود ندارد و متقاضیان باید گاهی برای استفاده از اعتبار کالابرگ به مناطق دیگر بروند.
وی ادامه میدهد: برای گرفتن یک قلم کالا اصلا صرفه ندارد که فرد کیلومترها بین دو شهر و دو منطقه در حرکت باشد. همچنین در بعضی فروشگاهها اقلام ۱۱گانه کامل وجود ندارد.
رهبر میگوید: درخواست ما از مسئولین این است که با هماهنگی وزارت رفاه، امکان خرید بازنشستگان لشگری از تمام فروشگاههای مجاز سطح شهر فراهم شود.