به گزارش خبرنگار ایلنا، در ساعات گذشته یکی از بخش‌های شرکت کاله واقع در شهرستان آمل دچار آتش‌سوزی شد.

در همین رابطه، نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران، در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به جزئیات این حادثه گفت: شرکت کاله واقع در شهر آمل حدود ۵ هزار کارگر دارد که در بخش دچار حادثه، حدود هزار نفر مشغول به کار بوده‌اند.

وی افزود: امروز نیروهای پیمانکاری در این بخش در حال انجام عملیات جوشکاری بودند که این موضوع منجر به بروز آتش‌سوزی و گسترش آن شد.

دریابیگی تأکید کرد: خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی نداشته و در حال حاضر تمامی مسئولان ذی‌ربط در محل حضور دارند و اقدامات لازم برای رفع مشکل و بازگشت این بخش به مدار تولید در حال انجام است.

