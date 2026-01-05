خبرگزاری کار ایران
روش‌های استعلام اعتبار کالابرگ یک میلیون تومانی

روش‌های استعلام اعتبار کالابرگ یک میلیون تومانی
در راستای اجرای سیاست حذف کامل ارز ترجیحی دولت اعلام کرده است که برای همه دهک‌ها به ازای هر نفر یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ واریز می‌شود. اما استعلام اعتبار کالابرگ به چه صورت است؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، در راستای اجرای سیاست حذف کامل ارز ترجیحی دولت اعلام کرده است که برای همه دهک‌ها به ازای هر نفر یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ واریز می‌شود. 

طبق اعلام وزیر کار، اعتبار چهار ماهه معادل چهار میلیون تومان برای هر نفر در حساب خانوارها نگهداری می‌شود. از هفته آینده نیز مشمولان می‌توانند بر اساس جدول زمان‌بندی اعلام‌شده، به حدود ۲۶۰ هزار فروشگاه و واحد صنفی طرف قرارداد مراجعه و کالاهای اساسی خود را بدون پرداخت وجه نقد دریافت کنند. 

اما استعلام اعتبار کالابرگ به چه صورت است؟ 

استعلام کالابرگ با سامانه پیامکی

ساده‌ترین راه استعلام کالابرگ برای افرادی که گوشی هوشمند ندارند، استعلام از سامانه پیامکی است. در این روش ابتدا کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* را با خطی که به نام سرپرست خانوار است شماره‌گیری کنید. سپس گزینه ۲، یعنی «مشاهده موجودی» را انتخاب کنید. در مرحله بعدی کدملی سرپرست خانوار درخواست می‌شود. آن را وارد کنید. نتیجه به شما نمایش داده می‌شود که چقدر موجودی کالابرگ الکترونیک دارید. 

این روش ساده است و نیاز به اینترنت هم ندارد. با این حال، اگر این سامانه قطع بود و جواب نگرفتید، روش‌های بعدی را امتحان کنید. 

استعلام کالابرگ از طریق اپلیکیشن شما

اپلیکیشن «شما» یک اپلیکیشن دولتی است که مخصوص خدمات حمایتی طراحی شده و برای استعلام کالابرگ استفاده می‌شود. این اپلیکیشن را دانلود کنید. با شماره موبایل سرپرست خانوار وارد برنامه شوید و بعد از تایید، با ثبت کد ملی، میزان اعتبار کالابرگ و زمان شارژ را مشاهده کنید. 

استعلام کالابرگ با اپلیکیشن بله

اپلیکیشن بله یکی از دیگر مسیرهای رسمی استعلام است. بعد از نصب برنامه، با شماره سرپرست خانوار وارد شوید. در بخش خدمات دولتی، گزینه «بازوی رسمی (شبکه ملی اعتبار)» را انتخاب کنید. با وارد کردن کد ملی سرپرست، وضعیت شارژ و جزئیات قابل مشاهده است. اگر قبلا یارانه را از این مسیر پیگیری کرده باشید، اطلاعات خودکار نمایش داده می‌شود.

 

