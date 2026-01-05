خبرگزاری کار ایران
سرپرست اداره کار مازندران:

برای اجرای قانون چاره‌ای جز تقویت تشکل‌ها نداریم

برای اجرای قانون چاره‌ای جز تقویت تشکل‌ها نداریم
سرپرست اداره کل تعاون، کارورفاه اجتماعی مازندران می‌گوید: برای موفقیت و نظارت بر اجرای قانون چاره‌ای جز توسعه و تقویت و استفاده موثر از ظرفیت تشکل‌ها نداریم.

به گزارش ایلنا، حسینی شیروانی درنشستی با نمایندگان جامعه کارگری و بازنشستگان استان مازندران، با تاکید بر تقویت ارتباط با تشکل‌های کارگری و بازنشستگی گفت: تشکل‌های کارگری و بازنشستگی از جمله بزرگ‌ترین تشکل‌های صنفی استان هستند و خانه کارگر نهادی فراگیر است. 

وی با بیان این مطلب که این تشکل‌ها ماهیتی مردمی دارند و مطالبه گرند و سیاسی نیستند، گفت: این مجموعه‌ها برای حفظ وصیانت از حقوق اعضای خود شکل گرفته‌اند و می‌توانند بهترین مشاوران اداره کل کار باشند. 

وی ضمن برشمردن برخی چالش‌ها و کاستی‌ها گفت: کمبودها نباید مانع از انجام مسئولیت‌های محوله گردد؛ نظارت بر ایمنی کارگاه‌ها از جمله این وظایف است. 

وی ایجاد مسکن کارگری درجوار واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی را از جمله برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد. 

دراین نشست، نصرالله دریابیگی تاکید کرد: تقویت تشکل‌های کارگری مسیر ارتقای عدالت و اجرای بهتر مفاد قانون کار است. 

وی تشکل‌ها را سرمایه‌های اجتماعی جامعه کارگری توصیف کرد و گفت: تشکل‌های کارگری و بازنشستگی با فعالیت منسجم؛ قانون مدار و آگاهانه می‌توانند نقش موثری دربهبود شرایط کار؛ تولید ورفاه جامعه ایفا نمایند. 

وی با بیان این مطلب که شفافیت، آموزش و توانمندسازی تشکیلاتی از ارکان پایداری تشکل‌ها هستند، از برنامه‌های گسترده خانه کارگر تشکیلات مازندران سخن گفت و در ادامه بر ضرورت حضور موثر نمایندگان تشکل‌ها درجلسات ومجامع مرتبط با حوزه‌های کار و رفاه تاکید نمود. 

دریابیگی با تشکر از تلاش مسئولان حوزه تعاون و کار برای بهبود تنظیم روابط کار و تقویت تشکل‌ها گفت: خانه کارگر آمادگی دارد با همکاری دستگاه‌های اجرایی در مسیر خدمت‌رسانی شایسته به کارگران و بازنشستگان نقش آفرینی کند.

مشاوره حقوقی