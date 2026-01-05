خبرگزاری کار ایران
تصمیم کمیسیون تلفیق؛

حداقل حقوق در سال آینده ۴۳ درصد افزایش می‌یابد/ بودجه تامین اجتماعی ۱۷۰ هزار میلیارد تومان

به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، حقوق‌های زیر ۲۰ میلیون تومان، ۴۳ درصد و حقوق های بیشتر از این مبلغ ۲۱ درصد افزایش خواهند داشت.

به گزارش ایلنا، مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ و نماینده اهواز، در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در تشریح گزارش کمیسیون تلفیق بودجه در مورد مسائل مزد و حقوق و متناسب‌سازی در کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور گفت: از این جهت که ممکن بود برای سال آینده با توجه به تورم رسمی بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصدی، افزایش حقوق ۲۰ درصدی یعنی کاهش قدرت خرید مردم، از این جهت در بررسی مجدد لایحه بعد از نامه رئیس جمهور، بحث تفاهمی با پیشنهاد مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق، ضریب افزایش حقوق کارگران و کارمندان و بازنشستگان از ۲۰ به ۲۱ تا ۴۳ به عنوان پیشنهاد کمیسیون تلفیق مورد تصویب قرار گرفت و بنا شد در سال آینده به جهت توجه به معیشت کارمند و کارگر و بازنشسته و جبران بخشی از افزایش هزینه‌ها بر اساس تورم، افزایش حقوق بین ۲۱ تا ۴۳ درصد به صورت پلکانی معکوس به عنوان نظر کمیسیون و همراهی دولت به عنوان مصوبه لحاظ شود.

یوسفیگفت: در بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده و برای سایر صندوق‌ها نیز مرحله سوم همسان‌سازی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین موضوعاتی مانند وام ازدواج، جوانی جمعیت و فرزندآوری نیز در بررسی جزئیات بودجه دنبال خواهد شد تا دغدغه‌ای برای مردم ایجاد نشود.

 

 

