وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع سه دستگاه برتر ارائهدهنده خدمات الکترونیکی و هوشمند
در پی اعلام نتایج دوازدهمین دوره ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی کشور، نتایج عملکرد دستگاهها در اولین نشست شورای اجرایی فناوری اطلاعات در دولت چهاردهم (جلسه شماره ۲۷ شورا) که با حضور وزرای عضو شورا و در حضور رییس جمهور برگزار و اعلام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس مرکز فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال در این باره گفت: طبق این گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جایگاه سوم دستگاههای برتر ارائهدهنده خدمات الکترونیکی قرار گرفت.
مهدی یوسف زاده گفت: در این ارزیابی همچنین وزارت کار در جایگاه پنچم در میان همه ۱۶۷ دستگاه ارزیابی شده کشور قرار گرفته است و روند پیشرفت آن نشان میدهد از زمان ارزیابی یازدهم که وزارتخانه در رتبه پانزدهم قرار داشته، با برنامهریزی هدفمند، بهبود در شیوه ارایه خدمات و تلاش شاغلان بخشهای مرتبط این رتبه برای وزارتخانه حاصل شده است.
وی افزود: بر اساس این گزارش، همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پس از ارزیابی ۴۴۱۳ خدمت ارائه شده در کشور، موفق به کسب جایگاه سوم در میان دستگاههای پرخدمت کشور و جایگاه پنجم در دستگاههای پر مخاطب کشور شده است.
طبق گزارش دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کنار وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان برنامه و بودجه در صدر بهترین دستگاههای ارائهدهنده خدمات الکترونیکی در دوازدهمین دوره ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی قرار گرفته است.
در این دوره از ارزیابی ها، محورهایی مانند دولت هوشمند، دولت یکپارچه، دولت کاربر محور، دولت شفاف و دولت مشارکتی از اولویتهای سیاستی نتایج ارزیابی این دوره بوده و شاخصها، خدمات و روند ارزیابیها نسبت به دورههای گذشته ارتقا یافته که رقابت برای کسب جایگاههای برتر را در میان دستگاههای اجرایی سختتر کرده است، به همین دلیل این دستاورد بیانگر ارتقای کیفی خدمات الکترونیکی و برخط و حرکت مؤثر وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی در مسیر توسعه دولت هوشمند بوده است.