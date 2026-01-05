فراخوان اعتصاب سراسری کارگران هند علیه اصلاحات قانون کار
کنفرانس عمومی انجمن کارکنان بیمه هند با حضور ۲۰۰۰ نماینده کارگری، ضمن هشدار نسبت به پیامدهای مخرب افزایش سرمایهگذاری خارجی در بخش بیمه، بر لزوم مشارکت گسترده در اعتصاب سراسری ۱۲ فوریه تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنات به نقل از رسانههای هند، پروفسور پرابهات پاتنایک، اقتصاددان سرشناس، در افتتاحیه بیست و هفتمین کنفرانس عمومی انجمن کارکنان بیمه سراسر هند (AIIEA) که اول ژانویه در بوبانسوار ایالت اودیسا برگزار شد، هشدار داد که افزایش سقف سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) در بخش بیمه، توسعه اقتصادی خودکفای هند را تضعیف میکند. وی تاکید کرد که سرمایههای خارجیِ سفتهبازانه، نقش مثبتی در رشد اقتصادی هند ایفا نخواهند کرد.
فراخوان برای اعتصاب سراسری ۱۲ فوریه
در این کنفرانس، تابان سن، دبیرکل ملی اتحادیه مراکز سندیکاهای کارگری هند (CITU)، از طبقه کارگر خواست تا برای مقابله با اجرای «قوانین جدید کار» که آنها را ضدکارگری خواند، در اعتصاب ملی پیشرو در تاریخ ۱۲ فوریه مشارکت فعال داشته باشند.
دکتر چ. کالادهر، عضو کمیته اجرایی منطقه جنوب (SCZIEF)، روز شنبه در بیانیهای اعلام کرد که حدود ۲۰۰۰ نماینده و ناظر از سراسر هند در این کنفرانس شرکت کردهاند.
محورهای اصلی کنفرانس بوبانسوار
حفاظت از بخش عمومی: شرکتکنندگان با ابراز نگرانی شدید نسبت به سیاستهایی که موجب تضعیف شرکتهای بیمه دولتی (LIC و GIC) میشود، به اتفاق آرا تصمیم گرفتند کارزارهای سراسری را برای حفاظت و تقویت صنعت بیمه دولتی تشدید کنند. آنها بر نقش حیاتی این نهادها در تأمین امنیت اجتماعی و ثبات مالی تودههای مردم تأکید کردند.
مطالبات صنفی: دکتر کالادهر اعلام کرد که در این نشست موضوعاتی نظیر استخدام نیروهای رده خدماتی و اداری (Class ۳ & ۴) در شرکت بیمه عمر هند (LIC) و لزوم صدور فوری ابلاغیه «تجدیدنظر در دستمزدها» در شرکتهای بیمه عمومی دولتی (PSGI) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همبستگی با جنبشهای کارگری: این کنفرانس تصمیم گرفت حمایت و همبستگی کامل خود را با فراخوان اعتصاب ۱۲ فوریه که توسط اتحادیههای مرکزی کارگری صادر شده، اعلام کند. این اعتصاب در اعتراض به کدهای قانونی جدیدی است که حقوق دستیافته کارگران را از بین برده و به دنبال تضعیف امنیت شغلی، حق چانهزنی دستهجمعی و حمایتهای اجتماعی است.
همچنین، حاضرین در کنفرانس بر همبستگی با اعتصاب برنامهریزی شده کارکنان بخش بیمه دولتی (PSGI) در تاریخ ۹ ژانویه تأکید کردند. این کارکنان خواستار ابلاغ فوری مصوبه تجدیدنظر در دستمزدها هستند که مدتهاست به تعویق افتاده است.