نیروهای ارکان ثالث نفت در تماس با خبرنگار ایلنا، از صحبت‌های رئیس جمهور مبنی بر نداشتن پول و بودجه انتقاد کرد.

مسعود پزشکیان در صحن علنی مجلس در ارتباط با حقوق‌ها گفت: میگن حقوق کمه، خب کمه، باید مالیات بگیریم....

حالا نیروهای ارکان ثالث نفت با اشاره به این اظهارات می‌گویند: اگر دولت پول و بودجه ندارد که حقوق‌ها را متناسب با تورم افزایش دهد و مجبور است مالیات بر ارزش افزوده را افزایش دهد، چرا شرکت‌های تامین نیرو و دلّال‌ها را حذف نمی‌کند تا هزینه‌های دولت کاهش یابد؟!

به گفته این نیروها، حذف واسطه‌ها و انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شاغل در دولت، بخش قابل توجهی از هزینه‌های مازاد دولت را کاهش می‌دهد و موجب صرفه‌جویی می‌شود؛ سوال این است که چرا این کار را نمی‌کنند؟!

این نیروها نزدیک به هفت سال است که منتظر ساماندهی و حذف کامل شرکت‌های واسطه هستند. اما هیچ زمان این مهم به سرانجام نرسیده است. حالا می‌گویند پول نداریم حقوق‌ها را زیاد کنیم!

