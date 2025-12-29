خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعتراض فراکسیون بازنشستگان مجلس به افزایش ۲۰ درصدی حقوق +سند

اعتراض فراکسیون بازنشستگان مجلس به افزایش ۲۰ درصدی حقوق +سند
کد خبر : 1734523
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس فراکسیون بازنشستگان مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه، نسبت به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعتراض کرد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، فضل‌الله رنجبر، رئیس فراکسیون بازنشستگان مجلس، به همراه جمعی از نمایندگان مجلس با امضای نامه‌ای خطاب به حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نسبت به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و به‌ویژه بازنشستگان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اعتراض کردند. 

در این نامه تأکید شده است که میزان پیش‌بینی‌شده برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان متناسب با شرایط معیشتی و نرخ تورم نیست و لازم است در افزایش حقوق این گروه‌ها در سال آینده تجدیدنظر جدی صورت گیرد.

اعتراض فراکسیون بازنشستگان مجلس به افزایش ۲۰ درصدی حقوق +سند

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی