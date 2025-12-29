اعتراض فراکسیون بازنشستگان مجلس به افزایش ۲۰ درصدی حقوق +سند
رئیس فراکسیون بازنشستگان مجلس با ارسال نامهای به رئیس سازمان برنامه و بودجه، نسبت به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعتراض کرد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، فضلالله رنجبر، رئیس فراکسیون بازنشستگان مجلس، به همراه جمعی از نمایندگان مجلس با امضای نامهای خطاب به حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نسبت به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و بهویژه بازنشستگان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اعتراض کردند.
در این نامه تأکید شده است که میزان پیشبینیشده برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان متناسب با شرایط معیشتی و نرخ تورم نیست و لازم است در افزایش حقوق این گروهها در سال آینده تجدیدنظر جدی صورت گیرد.