اعتراض فراکسیون بازنشستگان مجلس به افزایش ۲۰ درصدی حقوق +سند

به گزارش خبرگزاری ایلنا، فضل‌الله رنجبر، رئیس فراکسیون بازنشستگان مجلس، به همراه جمعی از نمایندگان مجلس با امضای نامه‌ای خطاب به حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نسبت به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و به‌ویژه بازنشستگان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اعتراض کردند.

در این نامه تأکید شده است که میزان پیش‌بینی‌شده برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان متناسب با شرایط معیشتی و نرخ تورم نیست و لازم است در افزایش حقوق این گروه‌ها در سال آینده تجدیدنظر جدی صورت گیرد.

