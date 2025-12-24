بازهم افزایش در مالیات بر ارزش افزوده/ وعده دادند دو درصد را صرف کالابرگ کنند! +جدول

به گزارش ایلنا، با توجه به جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که روز گذشته از سوی دولت به مجلس ارائه شده است، نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد افزایش پیدا کرده است.

امسال یک درصد به منظور تامین منابع مورد نیاز متناسب سازی حقوق بازنشستگان به مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده بود. با این حال در بودجه سال آینده دو درصد دیگر به مالیات بر ارزش افزوده به منظور تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت کالابرگ افزوده شده است.

