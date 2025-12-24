خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازهم افزایش در مالیات بر ارزش افزوده/ وعده دادند دو درصد را صرف کالابرگ کنند! +جدول

بازهم افزایش در مالیات بر ارزش افزوده/ وعده دادند دو درصد را صرف کالابرگ کنند! +جدول
کد خبر : 1732248
لینک کوتاه کپی شد.

براساس جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، در مجموع دو درصد به نرخ قانونی مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده اضافه خواهد شد.

به گزارش ایلنا، با توجه به جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که روز گذشته از سوی دولت به مجلس ارائه شده است، نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد افزایش پیدا کرده است.

امسال یک درصد به منظور تامین منابع مورد نیاز متناسب سازی حقوق بازنشستگان به مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده بود. با این حال در بودجه سال آینده دو درصد دیگر به مالیات بر ارزش افزوده به منظور تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت کالابرگ افزوده شده است.

بازهم افزایش در مالیات بر ارزش افزوده/ وعده دادند دو درصد را صرف کالابرگ کنند! +جدول

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا