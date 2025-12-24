ناصر برهانی، عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره وضعیت بیمه تکمیلی بازنشستگان توضیح داد: «بازنشسته‌ای که دارای بیمه تکمیلی باشد، برای بسته اختیاری سوم، باید مبلغی حدود یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان بپردازد که سهم عمده آن بر عهده خود بازنشسته است. این بسته اختیاری است و هیچ الزامی برای ثبت‌نام همه بازنشستگان وجود ندارد. هر فردی که بخواهد، می‌تواند از طریق کانون یا سایت معرفی‌شده ثبت‌نام کند. ما هیچ حکمی برای الزام همه بازنشستگان در این خصوص نداریم.»

او با اشاره به میزان ثبت‌نام‌ها گفت: «تا چهارشنبه، پانزده هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند و در کل کشور، حدود سیصد هزار نفر فرصت دارند تا پایان بهمن ماه ثبت‌نام کنند. البته برخی بازنشستگان احساس می‌کنند مجبور به انجام این کار هستند، اما واقعیت این است که بیمه تکمیلی از ابتدا باید رایگان و کامل ارائه می‌شد ولی متاسفانه بازنشستگان ناچارند بخشی از هزینه‌ها را پرداخت کنند.»

برهانی با بیان اینکه مشکلات بیمه تکمیلی ریشه در ترک فعل سازمان تأمین اجتماعی دارد، افزود: «در طول دوازده سال گذشته، بازنشستگان به ناچار به سمت بیمه تکمیلی روی آورده‌اند، زیرا سازمان تأمین اجتماعی، وظیفه خود را در ارائه بیمه پایه از صفر تا صد انجام نداده و سطح خدمات درمانی را روزبه‌روز کاهش داده است. اکنون بازنشستگان معطل مانده‌اند و از طریق مراکز درمانی و بیمارستان‌های ملکی سازمان تأمین اجتماعی نمی‌توانند خدمات کافی دریافت کنند.»

او در ادامه درباره مشکلات مالی سازمان تأمین اجتماعی توضیح داد: «بیمه تکمیلی اکنون با مشکل جدی مواجه است، زیرا سازمان تأمین اجتماعی، هشت ماه است که پول‌های کسر شده از بازنشستگان و سهم خود را به بیمه آتیه سازان پرداخت نکرده است. بنابراین فاکتورها باقی مانده و بیمه تکمیلی قادر به پرداخت صورت‌حساب‌های درمان نیست. ما از بیمه تکمیلی گله‌ای نداریم، بلکه از سازمان تأمین اجتماعی سؤال داریم که چرا مبالغ را پرداخت نمی‌کند تا بیمه بتواند خدمات ارائه دهد.»

برهانی با تأکید بر ناترازی مالی سازمان، اظهار داشت: «سازمان تأمین اجتماعی همیشه از مشکلات مالی خود گفته و اذعان کرده منابع کافی ندارد. ما به نوعی داریم به سازمان کمک مالی می‌کنیم؛ با در نظر گرفتن دویست و پنجاه هزار تومان سهم سازمان، بازنشستگان حدود یک میلیون تومان هزینه می‌کنند. این در حالی است که وظیفه سازمان تأمین اجتماعی ارائه درمان رایگان بر اساس حق بیمه است.»

برهانی درباره بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی و بازنشستگان بیان کرد: «ما طلبکار دولت هستیم و بدهی‌های قابل توجهی داریم. قانون الزام‌آور نیز صریح است؛ بسیاری از بازنشستگان دنبال حق خود هستند. اما وقتی سازمان تأمین اجتماعی و دولت همکاری نمی‌کنند و پیگیری نمی‌کنند، بازنشستگان چاره‌ای جز پیگیری شخصی ندارند.»

بحران مالی تأمین اجتماعی و پیامدهای آن برای حقوق بازنشستگان

او در پاسخ به این سؤال که بازنشستگان چه راهکاری دارند، گفت: «حق مسلم بازنشستگان این است که تمام مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی، از صفر تا صد درمان را رایگان ارائه دهند و دولت نیز بدهی‌های خود به سازمان را پرداخت کند تا سازمان بتواند منابع مورد نیاز برای خدمات درمانی و حقوق مکفی بازنشستگان را تأمین کند. متأسفانه شرایط موجود، به‌ویژه با مشکلات اقتصادی و شرایط جنگی که هر روز بر مشکلات افزوده، بازنشستگان را در موقعیت سختی قرار داده است.»

برهانی در پایان با تأکید بر بحران مالی سازمان تأمین اجتماعی و تأثیر آن بر خانواده‌های کارگری گفت: «واقعیت این است که اگر سازمان تأمین اجتماعی با این روند ادامه دهد، حتی از پس پرداخت حقوق بازنشستگان هم برنمی‌آید و در این صورت، مردمی که هم‌اکنون تحت فشار هستند، اگر مدتی حقوق نگیرند، دیگر صبری برای تحمل شرایط نخواهند داشت. ادامه این فشارها بحران‌ساز خواهد بود.»

انتهای پیام/