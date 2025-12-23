علی اصلانی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان البرز، در واکنش به مباحث مطرح شده در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی آن درباره نرخ افزایش دستمزد کارگران، بر لزوم تبعیت از قانون تعیین دستمزد تاکید کرد و به ایلنا گفت: واقعیت این است که اصل قضیه باید در شورایعالی کار مطرح شود و درباره آن تصمیم‌گیری شود که متاسفانه فعلا جلسات شورایعالی کار در ارتباط با این موضوع برگزار نشده است.

وی با بیان اینکه هرساله در پایان سال بحث دستمزدها داغ می‌شود، افزود: نمایندگان در مجلس شورای اسلامی یا در گفت‌وگو با رسانه‌ها، حرف‌هایی را مطرح می‌کنند که اغلب در حد حرف باقی می‌ماند. بحث تورم مطرح می‌شود و اعداد و ارقام مختلفی را اعلام می‌کنند، اما در واقعیت امر روند تعیین دستمزد این‌گونه نیست. واقعیت این است که هرسه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت طبق اصل سه‌جانبه‌گرایی باید بحث کنند و بر سر دستمزد به نتیجه برسند.

تاکید بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار به عنوان تنها راهکار

رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان البرز خاطرنشان کرد: ابتدا بایستی اعداد شاخص‌های ماده ۴۱ و تبصره‌های آن تخمین زده شود. هزینه سبد معیشیت خانوارهای کارگری منطبق با آمارهای بانک مرکزی مشخص و محاسبه شود. سپس طرفین با حضور در جلسات به چانه‌زنی در ارتباط با این موضوع بپردازند.

وی در ارتباط با اعداد و ارقامی مانند ۳۳ یا ۳۵ میلیون تومان که برای دستمزد مطرح شده، اظهار کرد: ما هم اعداد و ارقام مختلفی را می‌شنویم و به نظر بنده در حال حاضر این‌ها فقط شایعه‌هایی هستند که در رسانه‌ها نیز منتشر می‌شود. اصل داستان باید در جلسات شورایعالی کار مطرح شود که متاسفانه تا الان تشکیل نشده‌ است.

اصلانی با اشاره به وضعیت اقتصادی کنونی جامعه تصریح کرد: واقعیت امر این است که امسال باتوجه به تورم کلان در جامعه، مخصوصاً از ابتدای پاییز، جامعه کارگری به شدت تحت فشار قرار گرفته است. قیمت‌ها در حوزه‌هایی مانند درمان، مواد غذایی و… افزایش سرسام‌آور داشته است. به عنوان مثال قیمت لبنیات بیش از ۶۰ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: با توجه به این مسئله، میزان دستمزد مصوب باید بسیار بیشتر از عددهایی باشد که اکنون توسط نمایندگان مجلس و سایرین اعلام می‌شود. قیمت‌ها روزانه تغییر می‌کند و قیمت‌های بهار و ابتدای تابستان به هیچ عنوان با نرخ‌های امروز قابل‌مقایسه نیست. کافی است به اطرافتان نگاه کنید تا متوجه این موضوع شوید. مخصوصا در زمینه درمان که این بحران بسیار جدی است. بسیاری از داروها امروزه کمیاب شده است و یا اینکه، قیمت‌های آن‌ها به شکل فاجعه‌باری افزایش پیدا کرده است.

درخواست فوری برای تشکیل جلسات شورایعالی کار و تعیین نرخ سبد معیشت

اصلانی در پایان با درخواست از وزیر کار، تاکید کرد: باید جلسات مزدی کارگران سریع‌تر تشکیل شود. با تشکیل شدن این جلسات، فرایند چانه‌زنی به صورت رسمی آغاز می‌شود. در این جلسات باید به واقعیت‌های جامعه نگاه کرد. شاخص‌های سبد معیشت خانوار بایستی مطابق با این واقعیت‌ها تعیین و نرخ‌گذاری شود. مشکلات بسیار است و امیدواریم آقای وزیر دستور برگزاری جلسات تخصصی شورایعالی کار را بدهند؛ امیدواریم نمایندگان کارگری از موضع خود کوتاه نیایند و دستمزد سال آینده مطابق با سبد معیشت افزایش یابد.

انتهای پیام/