فرصت یک ماهه برای رفع موانع اجرایی بیمه تکمیلی بازنشستگان

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری در نشست کارشناسی با مدیرعامل، معاونین و مدیران شرکت بیمه دانا، با تأکید بر شفافیت در ارائه خدمات و صیانت از حقوق ذینفعان، از تشکیل کمیته بررسی موانع اجرایی با رویکرد داده‌محور خبر داد و اعلام کرد: شرکت بیمه دانا حداکثر تا یک ماه آینده مشکلات اجرایی قرارداد و پرداخت خسارت بازنشستگان را برطرف نماید.

به گزارش ایلنا و به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، دکتر علاءالدین ازوجی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، در نشستی با مدیرعامل و مدیران شرکت بیمه دانا که با هدف بررسی مشکلات فرایند اجرایی بیمه تکمیلی درمان برگزار شد، با اشاره به نگرانی‌های جدی بازنشستگان گفت: وظیفه صندوق بازنشستگی کشوری، پیگیری مطالبات بازنشستگان و صیانت از حقوق ذینفعان خود با استفاده از ظرفیت کانون‌ها می‌باشد.

وی با تأکید بر اینکه بیمه تکمیلی بازنشستگان نباید صرفاً با رویکرد تجاری اداره شود، اظهار کرد: تجربه برخی بیمه‌های تجاری نشان داده که غلبه نگاه سودمحور، به آسیب‌های اجتماعی منجر شده است. لذا انتظار صندوق و بازنشستگان از شرکت بیمه دانا فراتر از جداول مالی و درصدهای پرداختی است و این رابطه باید به افزایش سرمایه اجتماعی منجر شود.

ازوجی با اشاره به میزان پرداختی‌های انجام‌شده از سوی صندوق افزود: صندوق تعهدات خود را در قرارداد انجام داده، اما نارضایتی بازنشستگان از روند پرداخت خسارت‌ها و تعهدات مراکز درمانی طرف قرارداد همچنان وجود دارد و این مسئله برای صندوق قابل پذیرش نیست. رضایت بازنشستگان، خط قرمز صندوق است.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری بر ضرورت استفاده از داده‌های دقیق تأکید کرد و گفت: باید به‌صورت شفاف مشخص شود از ابتدای سال چه تعداد مراجعه ثبت شده، میزان مراجعات ماهانه چه میزان بوده و خطاها دقیقاً در کدام بخش از فرآیند‌ها ایجاد شده است. این داده‌ها می‌بایست مبنای قابل اتکایی برای تصمیم گیری و برنامه ریزی‌های حوزه درمان باشد و بدون آن بهبود فرایندهای ارائه خدمات امکان‌پذیر نخواهد شد.

وی با اشاره به گزارش‌های استانی و نارضایتی‌های مطرح‌شده تصریح کرد: از آنجا که هنوز در میانه فرآیند اجرای قرارداد هستیم، اصلاحات، کاملاً امکان‌پذیر است و نباید اجرای ناقص قرارداد به پایان سال موکول شود. پرداخت‌های صندوق نیز مشروط به اصلاح این ایرادات خواهد بود.

ازوجی در ادامه از تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بیمه دانا، صندوق بازنشستگی کشوری و کانون‌های بازنشستگان کشوری خبر داد و گفت: این کمیته باید ظرف یک ماه آینده تمامی موارد فنی، اجرایی و سامانه‌ای را بررسی و مشکلات را برطرف کند. نتیجه بررسی‌ها باید به‌صورت مشخص و بر مبنای داده‌های شفاف، همراه با محل دقیق بروز خطاها ارائه شود.

وی همچنین بر تسریع در انتقال اطلاعات مشمولین جدیدالورود به س امانه‌های نرم افزاری شرکت بیمه‌ای تأکید کرد و افزود: پوشش بیمه‌ای باید بصورت مستمر و روزانه انجام شود و این اقدام نقش مهمی در ایجاد اعتماد و سرمایه اجتماعی خواهد داشت.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به وضعیت معیشتی بازنشستگان گفت: بازنشستگان پس از سال‌ها خدمت، در شرایطی قرار می‌گیرند که همزمان با مشکلات معیشتی، با دغدغه‌های درمانی نیز مواجه‌اند و هرگونه اختلال در فرایند ارائه خدمات بیمه‌ای، فشار مضاعفی به ایشان تحمیل می‌شود.

ازوجی در پایان تأکید کرد: رفع مشکلات بیمه تکمیلی باید حداکثر تا یک ماه آینده محقق شود و صندوق متناسب با سطح خدمات ارائه‌شده، پرداخت‌ها را انجام خواهد داد. هدف اصلی، کاهش فشار بر بازنشستگان و بازگرداندن آرامش و اعتماد به این قشر است.

 

