اعتراض صنفی پرستاران مینودشت و اهواز/ پرداخت‌ها ناچیز است

پرستاران یک بیمارستان مینودشت و همچنین پرستاران دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (بیست و چهارم آذر) پرستاران بیمارستانی در مینودشت و همچنین پرستاران اهواز، در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و پرداخت ناچیز تعرفه‌ها تجمع کردند.

یک پرستار مینودشتی در این رابطه می‌گوید: این اواخر تعرفه مربوط به بهار امسال به حساب‌مان واریز شده اما مبلغ واریزی بسیار ناچیز است.

پرستاران معتقدند؛ با این پرداختی‌ها امور زندگی آن‌ها نمی‌چرخد؛ آن‌ها خواستار اصلاح تعرفه‌ها، رفع تبعیض و پرداخت به موقع مزد و مزایای مزدی هستند.

