مرگ ۱۳ کارگر و مصدومیت ۲۹۴ کارگر دیگر فقط در دو ماه در یک استان!
مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجانغربی گفت: طی ماههای مهر و آبان سال جاری، ۱۳ کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار در این استان جان خود را از دست دادهاند و ۲۹۴ نفر دیگر نیز مصدوم شدهاند.
موسی ادیبفر در گفتگو با ایلنا با اشاره به علتهای اصلی فوت کارگران در حوادث شغلی گفت: بیشترین علل فوت کارگران در این بازه زمانی بدلیل سقوط از ارتفاع و اصابت اجسام سخت بوده است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان در ادامه به آمار کلی فوتیهای ثبتشده در استان در این بازه زمانی اشاره کرد و گفت: آمار جانباختگان حوادث کاری در آبان ماه، نسبت به مهر افزایش داشته و در این ماه ۹ کارگر جان خود را از دست دادهاند، که موارد ثبتشده شامل سقوط از ارتفاع، اصابت جسم سخت و برقگرفتگی بوده است.
ادیبفر همچنین با اشاره به افزایش حوادث شغلی گفت، در مهر ماه تعداد ۱۶۴ کارگر جهت معاینه بالینی به پزشکی قانونی مراجعه کردهاند که از این تعداد ۸نفر زن و ۱۵۶ نفر مرد بودند.
ادیب فر ادامه داد: در آبان ماه نیز۱۳۰ نفر برای معاینات بالینی ناشی از حوادث کار به پزشکی قانونی مراجعه کردند که از این تعداد، ۷ نفر زن و ۱۲۳نفر مرد بودند.
او با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در محیطهای کاری هشدار داد: رعایت مقررات ایمنی کار و استفاده از تجهیزات حفاظتی نقش مهمی در پیشگیری از حوادث کار دارد.