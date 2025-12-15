تعدادی از کارگران کارگران شاغل در پروژه زیر گذر ابنیه فنی راه آهن اسلامشهر از تأخیر در پرداخت حقوق مرداد خود خبر دادند و به «ایلنا» گفتند: امروز ۲۴ آذرماه است و ما هنوز حقوق مردادماه خود را دریافت نکرده‌ایم.

این کارگران که تحت مسئولیت شرکت تراورس مشغول کارند، گفتند: روزگار بسیار سختی را تجربه کرده‌ایم و نگرانیم شرایط تداوم داشته باشد. جدا از حقوق، وضعیت بیمه ما کارگران شاغل در پروژه زیر گذر ابنیه فنی راه‌آهن اسلامشهر خوب نیست و اساساً در برخی از ماه‌های سال پرداخت نشده است.

آن‌ها با بیان اینکه ۱۱۴ روز است حقوق جا مانده مردادماه را نگرفته‌ایم، افزودند: در حالی حقوق حداقلی مرداد ماهمان با تاخیر مواجه شده که حقوق و مزایای مدیران و مسئولان این مجموعه به صورت حداکثری و بدون تاخیر و البته با محاسبه انواع مزایای مزدی ورفاهی پرداخت می‌شود؛ بنابراین در چنین شرایطی آنان نیاز خانواده‌های کارگری را آنهم در آستانه شب یلدا متوجه نمی‌شوند.

وی با بیان اینکه دریافت نکردن به موقع حقوق، ما کارگران را دچار بحران معیشتی کرده است افزود؛ خواسته‌ی ما خیلی ساده است: پرداخت سر وقت حقوق، تا محتاج نباشیم و سرافکنده خانواده نشویم.

