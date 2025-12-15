خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کارگران ابنیه فنی راه آهن اسلامشهر: هنوز حقوق مرداد را نگرفته‌ایم!/ شرمنده خانواده هستیم

کارگران ابنیه فنی راه آهن اسلامشهر: هنوز حقوق مرداد را نگرفته‌ایم!/ شرمنده خانواده هستیم
کد خبر : 1727918
لینک کوتاه کپی شد.

کارگران پروژه زیر گذر ابنیه فنی راه آهن اسلامشهر گفتند: امروز ۲۴ آذرماه است و ما هنوز حقوق مردادماه خودرا دریافت نکرده‌ایم.

 تعدادی از کارگران کارگران شاغل در پروژه زیر گذر ابنیه فنی راه آهن اسلامشهر از تأخیر در پرداخت حقوق مرداد خود خبر دادند و به «ایلنا» گفتند: امروز ۲۴ آذرماه است و ما هنوز حقوق مردادماه خود را دریافت نکرده‌ایم. 

این کارگران که تحت مسئولیت شرکت تراورس مشغول کارند، گفتند: روزگار بسیار سختی را تجربه کرده‌ایم و نگرانیم شرایط تداوم داشته باشد. جدا از حقوق، وضعیت بیمه ما کارگران شاغل در پروژه زیر گذر ابنیه فنی راه‌آهن اسلامشهر خوب نیست و اساساً در برخی از ماه‌های سال پرداخت نشده است. 

آن‌ها با بیان اینکه ۱۱۴ روز است حقوق جا مانده مردادماه را نگرفته‌ایم، افزودند: در حالی حقوق حداقلی مرداد ماهمان با تاخیر مواجه شده که حقوق و مزایای مدیران و مسئولان این مجموعه به صورت حداکثری و بدون تاخیر و البته با محاسبه انواع مزایای مزدی ورفاهی پرداخت می‌شود؛ بنابراین در چنین شرایطی آنان نیاز خانواده‌های کارگری را آنهم در آستانه شب یلدا متوجه نمی‌شوند. 

وی با بیان اینکه دریافت نکردن به موقع حقوق، ما کارگران را دچار بحران معیشتی کرده است افزود؛ خواسته‌ی ما خیلی ساده است: پرداخت سر وقت حقوق، تا محتاج نباشیم و سرافکنده خانواده نشویم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری