خبرگزاری کار ایران
English العربیه
با سه ماه و نیم تاخیر؛

حقوق مرداد کارگران کیش چوب پرداخت شد

حقوق مرداد کارگران کیش چوب پرداخت شد
کد خبر : 1727861
کارگران کیش چوب از دریافت حقوق مردادماه سال۱۴۰۴ خود خبر دادند.

یکی از کارگران کارخانه کیش چوب در تماس با خبرنگار ایلنا، از دریافت حقوق مردادماه سال۱۴۰۴ با تاخیر حدوداً سه و نیم ماهه خبر داد. 

این کارگر با بیان اینکه هر ماه حقوق می‌گیریم اما حقوق دریافتی مربوط به سه ماه و نیم پیش است، گفت: یک ماه از مجموع چهار و نیم ماه معوقات مزدی کارگران کیش چوب که مربوط به مردادماه سال جاری می‌شود، روز گذشته (یکشنبه ۲۳ آذر ماه) پرداخت شد. 

به گفته وی، در حال حاضر، کارگران حقوق ماه‌های شهریور، مهر، آبان و نیمی از حقوق آذرماه خودرا طلبکارند. 

این کارگر گفت: دریافت یک ماه حقوق آنهم با تاخیر سه و نیم ماهه، مشکلات مالی کارگران را حل نمی‌کند؛ ما خواستار واریز هرچه سریع‌تر مابقی مطالبات معوقه خود هستیم.

 

