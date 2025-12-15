خبرگزاری کار ایران
تکرار مرگ کارگران معادن خصوصی البرز شرقی؛

یک کارگر در «معدن زغال‌سنگ تخت» جان باخت +جزئیات

یک کارگر معدن زغال‌سنگ «تخت» در شهرستان مینو دشت استان استان گلستان جان باخت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری در معدن زغال‌سنگ تخت گفتند: یکی از کارگران معدنچی با هویت «حمید رضا قزل سوفلو» حین انجام کار، بر اثر برخورد با لودر جان خود را از دست داد. 

بر پایه این اطلاعات، فرد جانباخته از کارگران واحد استخراج معدن زغال‌سنگ تخت بوده است که از قرار معلوم به دلیل رعایت نشدن نکات ایمنی، حین کار دچار حادثه مرگ شده است. 

منابع کارگری می‌گویند این حادثه بعدازظهر روز شنبه ۲۲ آذرماه در معدن زغال سنگ تخت در استان گلستان از معادن زیر مجموعه شرکت ذغال سنگ البرز شرقی درشهرستان شاهرود استان سمنان در حالی رخ داده که پیش از این نیز به دلیل‌ عدم رعایت ایمنی، شاهد مرگ تعدادی دیگر از کارگران در معادن بخش خصوصی شرکت البرز شرقی بوده‌ایم؛ به نظر می‌رسد در طول سنوات گذشته علیرغم استمرار مرگ کارگران این معدن، مسئولان از ابتدایی‌ترین حقوق کارگران معدن صیانت نکرده‌اند. 

به گفته وی؛ هر چند علت وقوع حادثه در دست بررسی است اما بر اساس ادعای کارگران همکاران وی؛ بر اثر برخورد پاکت لودر به سر مرحوم «حمید رضا قزل سوفلو»، وی به دلیل شدت خونریزی (ضربه مغزی) در محل جان خود را از دست داده است. 

او گفت: مرحوم قزل سوفلو اهل روستای دروک در شهرستان مینو دشت است و مراسم تشیع وی امروز (دوشنبه ۲۴ آذر ماه) از مقابل منزل مرحوم واقع در خیابان پیروزی به سمت آرامگاه ابدی گلزار شهدای مینودشت برگزار می‌شود.

 

