یک فعال صنفی کهگیلویه و بویراحمد در گفتوگو با ایلنا:
طرحهای اشتغال فقط تا مرحله کلنگزنی دوام دارد/ مهاجرت جوانان برای کار
یک فعال صنفی گفت: هر دولتی که میآید قولِ ایجاد اشتغال میدهد اما در همان مرحلهی کلنگ زنی باقی میماند و کار نهایتا پیش نمیرود.
کوروش شریعتی، فعال صنفی معلمان، در گفتگو با «ایلنا» با اشاره به وضعیت بدِ اشتغال در استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: این استان با وجود موقعیت جغرافیایی ویژه و طبیعت بکر خود، با چالشهایی جدی در حوزه توسعه زیرساختها، اشتغال و سرمایهگذاری مواجه است. هر دولتی که میآید قولِ ایجاد اشتغال میدهد اما در همان مرحلهی کلنگ زنی باقی میماند و کار نهایتاً پیش نمیرود.
این فعال حوزه فرهنگیان گفت: جوانان ما درس میخوانند و مدارک بالای تحصیلی دارند اما کمبود امکانات لازم برای ایجاد فرصتهای شغلی پایدار سبب شده تا بخش قابل توجهی از جوانان این استان، ناگزیر به مهاجرت به شهرهای همجوار و استانهای دیگر شوند.
شریعتی بیان کرد: بسیاری از همشهریان ما برای کار به بوشهر و عسلویه و تهران و یزد میروند و مشخص است به دلیل فقر در آن شهرها هم وضعیت خوبی ندارند، ضمن اینکه از خانواده خود هم مدتها دور میمانند و این موضوع تبعات بسیار زیادی دارد.
این فعال صنفی گفت: این موضوع علاوه بر کاهش نیروی انسانی توانمند در منطقه، پیامدهای اجتماعی و فرهنگی گوناگونی نیز در پی داشته است. متأسفانه فقر اقتصادی و محدودیت فرصتهای شغلی، بر کیفیت زندگی بسیاری از خانوادهها تأثیر منفی گذاشته و در برخی موارد، فشارهای روانی ناشی از این شرایط موجب بروز آسیبهای اجتماعی از جمله خودکشی در میان جوانان مستعد و تحصیلکرده شده است که این موضوع را به شکل تجربی و با توجه به آنچه در اطراف خود دیده و شینیدهام میگویم.
شریعتی گفت: بیتردید، توجه مسئولان و نهادهای ذیربط به توسعه پایدار و سرمایهگذاری هدفمند در این استان، میتواند نهتنها از مهاجرت نیروهای توانمند جلوگیری کند، بلکه موجبات رشد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را نیز فراهم سازد. سرمایهگذاری ما معلمان روی دانشآموزان نباید از بین برود....