بیانیه شورای پژوهش خانه کارگر به مناسبت هفته پژوهش

شورای پژوهش خانه کارگر به مناسبت هفته پژوهش طی بیانیهای اعلام کرد: پژوهش و فناوری، ستونهای اساسی پیشرفت، توسعه پایدار و استقلال علمی هر جامعه بهشمار میآیند.
به گزارش ایلنا، شورای پژوهش خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت هفته پژوهش و فناوری بیانیهای صادر کرد.
متن این بیانیه به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
پژوهش و فناوری، ستونهای اساسی پیشرفت، توسعه پایدار و استقلال علمی هر جامعه بهشمار میآیند و بیتردید هیچ ملتی بدون اتکا به تفکر پژوهشمحور، نوآوری مستمر و بهرهگیری هوشمندانه از فناوریهای نوین، به تعالی و رفاه پایدار دست نخواهد یافت.
پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و با هدف گسترش فرهنگ پژوهش، تعمیق روحیه تحقیق و نهادینهسازی تفکر علمی در جامعه، روز ۲۵ آذرماه از سوی شورای فرهنگ عمومی کشور به عنوان روز پژوهش نامگذاری شد. در ادامه این رویکرد ارزشمند، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال ۱۳۷۹، چهارمین هفته آذرماه را به عنوان هفته پژوهش تعیین نمود و از سال ۱۳۸۴، با توجه به پیوند ناگسستنی علم با فناوری و نقش تعیینکننده آن در توسعه کشور، این مناسبت به هفته پژوهش و فناوری تغییر نام یافت.
هفته پژوهش و فناوری، فرصت مغتنمی است برای ارج نهادن به مقام شامخ پژوهشگران، دانشمندان و فناوران کشور؛ بزرگمردان و زنانی که با تلاش خستگیناپذیر، اندیشهورزی نقادانه و نگاه مسئلهمحور، مسیر پیشرفت علمی و اقتصادی ایران اسلامی را هموار میسازند. تجلیل از پژوهشگران برتر، شناسایی و طرح مشکلات، چالشها و موانع پیشروی پژوهش، ارتقاء سطح کمی و کیفی پژوهش و فناوری در کشور و همچنین انتشار کارنامه پژوهشی سالانه از مهمترین اهداف و برنامههای این هفته بهشمار میرود.
شورای پژوهش خانه کارگر بر این باور است که ترویج فرهنگ پژوهش و فناوری در کلیه سطوح جامعه، اعم از دانشگاهی، آموزشی، صنعتی، کارگری و محیطهای کاری و دانشجویی، نقش تعیینکنندهای در ارتقای شأن و جایگاه پژوهش و فعالان این حوزه دارد. این هفته، فرصتی ارزشمند فراهم میآورد تا تمامی ذینفعان حوزه علم، پژوهش و فناوری با شناخت دقیق روندها، ظرفیتها و وضعیت موجود کشور، برای آیندهای بهتر برنامهریزی نموده و اقدامات مؤثرتر و هدفمندتری را در دستور کار خود قرار دهند.
بیتردید، بسترسازی برای تجاریسازی یافتههای پژوهشی و فناوریها، حلقه اتصال علم به اقتصاد و تولید ثروت است؛ مسیری که در نهایت به بهبود شرایط زندگی مردم، افزایش رفاه عمومی، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت کارآفرینی منجر خواهد شد. در این میان، پژوهش در حوزه کار، تولید، مهارتآموزی و کارآفرینی بهویژه برای جامعه کارگری، اهمیتی دوچندان دارد؛ چرا که پژوهش کاربردی میتواند به ارتقای بهرهوری، افزایش ایمنی محیط کار، بهبود معیشت کارگران و تقویت بنیانهای اقتصادی کشور بینجامد.
در همین راستا، امیرالمؤمنین حضرت علی علیهالسلام بهزیبایی میفرمایند:
«برای ترقی و پیشرفت، هیچ روشی بهتر از تحقیق و پژوهش نیست.»
این فرمایش گرانسنگ، گواهی روشن بر جایگاه رفیع پژوهش در مسیر رشد، بالندگی و پیشرفت جوامع انسانی است.
شورای پژوهش خانه کارگر ضمن گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری، بر حمایت همهجانبه از پژوهشگران، فناوران و نخبگان علمی، بهویژه پژوهشگران حوزه کار و کارآفرینی تأکید نموده و بر این باور است که آینده روشن کشور در گرو علماندوزی محققانه، نگاه نقادانه و پژوهش مسئلهمحور است.
در پایان، با ادای احترام به تمامی تلاشگران عرصه علم و فناوری، اعلام میداریم:
روز پژوهش، روز تجلیل از علماندوزی محققانه و نقادانه، بر کلیه پژوهشگران گرامی باد.
شورای پژوهش خانه کارگر