مرگ پنجمین کارگر چدن خوسف بر اثر تصادف/ اعتراض کارگران

به گزارش ایلنا، صبح امروز یکشنبه (۲۳ آذر ماه) یکی دیگر از کارگران کارخانه چدن خوسف (نفیس پیشرو افق) حین عزیمت به محل کار بر اثر حادثه تصادف با تریلی جان باخت.

از قرار معلوم، این حادثه حوالی ساعت ۶:۵۰ دقیقه صبح امروز یکشنبه (۲۳ آذر ماه) برای یکی از کارگران شاغل در کارخانه چدن خوسف («نفیس پیشرو افق) با ۲۲ سال سن حین عزیمت به کارخانه با موتور در حالی رخ داده که روز پنجشنبه (۲۰ آذرماه) شاهد مرگ چهار کارگر دیگر این کارخانه در محور جاده‌ای بیرجند به خوسف (دوربرگردان کویر تایر) بازهم بر اثر حادثه تصادف بودیم.

بر اساس گزارش منابع کارگری؛ افزایش حوادث جاده‌ای در یک هفته گذشته که منجر به مرگ ۵ کارگر حین عزیمت به محل کارشان شده، کارگران شاغل در این کارخانه را بسیار نگران کرده و به همین دلیل، آن‌ها صبح امروز در نتیجه دست به اعتراض صنفی زدند. آن‌ها می‌گویند: سرویس رفت و آمد مناسب نداریم و این حوادث به همین دلیل اتفاق می‌افتد؛ ضمناً جاده‌ها هم ناایمن و پرخطر است.

