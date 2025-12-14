به گزارش ایلنا، ثبت‌نام بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی آغاز شد. متقاضیان می‌توانند در بازه زمانی آذرماه تا پایان بهمن‌ماه سال جاری با مراجعه به کانون‌های بازنشستگان، نسبت به ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.

در طرح «بیمه تکمیلی طلایی» تأمین اجتماعی، علاوه بر پوشش‌های معمول، خدماتی از جمله ویزیت، دارو و برخی خدمات درمانی بدون سقف تعهدات برای سال بیمه‌ای ۱۴۰۴–۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است. بازنشستگان و مستمری‌بگیران برای بهره‌مندی از این خدمات، لازم است در مهلت اعلام‌شده مراحل ثبت‌نام را انجام دهند و به این منظور باید به کانون‌های بازنشستگی محل زندگی خود مراجعه کنند.

