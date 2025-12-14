خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مهلت ثبت‌نام بیمه تکمیلی طلایی بازنشستگان تأمین اجتماعی +جزئیات

مهلت ثبت‌نام بیمه تکمیلی طلایی بازنشستگان تأمین اجتماعی +جزئیات
کد خبر : 1727326
لینک کوتاه کپی شد.

ثبت‌نام طرح بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی از آذرماه آغاز شده و تا پایان بهمن‌ماه ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، ثبت‌نام بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی آغاز شد. متقاضیان می‌توانند در بازه زمانی آذرماه تا پایان بهمن‌ماه سال جاری با مراجعه به کانون‌های بازنشستگان، نسبت به ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند. 

در طرح «بیمه تکمیلی طلایی» تأمین اجتماعی، علاوه بر پوشش‌های معمول، خدماتی از جمله ویزیت، دارو و برخی خدمات درمانی بدون سقف تعهدات برای سال بیمه‌ای ۱۴۰۴–۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است. بازنشستگان و مستمری‌بگیران برای بهره‌مندی از این خدمات، لازم است در مهلت اعلام‌شده مراحل ثبت‌نام را انجام دهند و به این منظور باید به کانون‌های بازنشستگی محل زندگی خود مراجعه کنند. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری