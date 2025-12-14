خبرگزاری کار ایران
سقوط یک کارگر در پروژه مسکن مهر محلات

روز گذشته یک کارگر ساختمانی در پروژه مسکن مهر شهر محلات، بر اثر سقوط از ارتفاع دچار مصدومیت شد.

به گزارش ایلنا، روز گذشته (۲۲ آذر ماه) یک کارگر ساختمانی حین انجام کار در یک واحد مسکونی مربوط به پروژه مسکن مهر شهر محلات براثر سقوط از ارتفاع دچار حادثه مصدومیت شد. 

محسن اسماعیلی (مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان محلات) با تایید این خبر گفته است: این حادثه در ساعت ۱۲:۱۷ ظهر روز گذشته، پشت پمپ گاز تندیس شهر محلات، زمانی رخ داد که یک کارگر حین انجام کار از ارتفاع ۱۷ متری ساختمان نیمه کاره در پروژه مسکن ملی سقوط کرده و به بیمارستان امام خمینی محلات منتقل شد.

 

