فوتیهای تصادف جاده بیرجند به خوسف، کارگران «نفیس پیشرو » بودند
جان باختگان حادثه تصادف محور جادهای بیرجند به خوسف، کارگران کارخانه «نفیس پیشرو خوسف» بودند.
یک منبع کارگری در استان خراسان جنوبی با اشاره به حادثه صبح روز پنجشنبه (۲۰ آذرماه) برخورد یک دستگاه کامیون کمپرسی با یک دستگاه پراید در محور جادهای بیرجند به خوسف (دوربرگردان کویر تایر) که منجر به مرگ چهار کارگر شد، اظهار کرد: این حادثه برای کارگران شاغل در کارخانه «نفیس پیشرو افق» واقع در شهرستان خوسف رخ داده است.
او افزود: چهار کارگر این حادثه به نامهای «افشین»، «کاظم»، «امیر» و «مرتضی» بودند که در محل جان باختهاند.
گفته میشود؛ سواری پراید حامل ۴ کارگر کارخانه «نفیس پیشرو افق» واقع در شهرک صنعتی رحمانی شهرستان خوسف بوده که صبح پنجشنبه عازم محل کار خود بودند که تصادف رخ میدهد و هر چهار کارگر جان خود را از دست میدهند.