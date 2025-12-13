تظاهرات گسترده کارگران ایتالیایی در اعتراض به بودجه ریاضتی
روز جمعه، تظاهرات کارگران ایتالیایی در اعتراض به بودجه ریاضتی و نظامی این کشور در شهرهای اصلی مانند رم، میلان و.. به حدی رسید که خیابانهای اصلی و منتهی به مراکز دولتی از بار ترافیکی قفل شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری یورونیوز، تعدادی از اتحادیههای کارگری در ایتالیا در واکنش به لایحه ریاضتی بودجه این کشور که توسط دولت به مجلس تقدیم شده، اعلام اعتصاب سراسری کردند.
اتحادیههای کارگری ایتالیا اعلام کردهاند: لایحه بودجه جدید «شرایط زندگی و کار مردم را بدتر میکند» زیرا بودجه مراقبتهای بهداشتی و آموزش را کاهش و هزینههای نظامی را بیش از حد افزایش داده است.
روز جمعه هزاران نفر در سراسر ایتالیا به خیابانها آمدند تا در یک اعتصاب سراسری که توسط بزرگترین اتحادیه این کشور برای اعتراض به بودجه ۲۰۲۶ ترتیب داده شده بود، شرکت کنند.
این اعتصاب در حالی برگزار شد که انتظار میرود بودجه هفته آینده مورد بحث قرار بگیرد و در نتیجه مبلغ آن ناگزیر باید تا پایان امسال توسط پارلمان این کشور تصویب شود.
اتحادیههای کارگری ایتالیا تخمین زدند که حداقل باید بیش از نصف کارگران فعال بخش دولتی و خصوصی در این اعتصاب شرکت کرده باشند.
مائوریتزیو لاندینی، دبیرکل اتحادیه کارگری CGIL ایتالیا، در یک تجمع در فلورانس اعلام کردند: «اکثر کارگرانی که این کشور را اداره میکنند با بودجه این دولت موافق نیستند و آن را نمیپذیرند.»
این اعتصاب، جدیدترین مورد از اعتراضاتی بود که در ماههای اخیر ایتالیا را درنوردیده است. ایتالیاییها همچنین برای مخالفت با سیاستهای اقتصادی دولت و حمایت مالی آن از اسرائیل نیز به خیابان آمدهاند.
لایحه بودجه توسط نخست وزیر جورجیا ملونی و حزب راست افراطی موسوم به «برادران ایتالیا»، به مجلس ارائه شده است. اگرچه حزب نخست وزیر ملونی، هنوز در صدر نظرسنجیها قرار دارد، اما روند نظرسنجیهای اخیر نشان دهنده کاهش ناگهانی محبوبیت کابینه اوست.