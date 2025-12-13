خبرگزاری کار ایران
تجلیل از زنان کارگر و بازنشسته مازندران

در مراسمی به مناسبت سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) از زنان حوزه کار و کارگری و بازنشستگان مازندران تجلیل شد.

به گزارش ایلنا؛ میزبان این مراسم، خانه کارگر تشکیلات قائمشهر بود و سخنرانان ضمن تبریک ولادت با سعادت دخت گرامی پیامبر اعظم (ص) به تبیین جایگاه ارزشمند زنان در جامعه و نقش موثر آنان در عرصه‌های مختلف پرداختند. 

ابوذر قربانی فرماندار قائمشهر، با اشاره به توفیقات بانوان ایرانی در عرصه‌های مدیریتی و تربیتی گفت: دولت اهتمام ویژه‌ای برای تقویت نقش آفرینی بانوان در توسعه شهرستان دارد؛ این مهم در باره بانوان کارآفرین پررنگ‌تر است. 

وی ضمن تبیین جایگاه ارزنده زنان کشور در مقاطع مختلف جنگ تحمیلی و دوران سخت سازندگی گفت؛ زنان حوزه کار، کارآفرین و سرپرست خانوار درشهرستان قائمشمر؛ انسان‌هایی پرتلاش و تاثیرگذارند و باید درجهت توانمندسازی و حمایت از این قشر شریف گام برداریم. 

نصرالله دریابیگی دبیراجرایی خانه کارگر مازندران نیز در سخنان خود با اشاره به نقش بی‌بدیل زنان جامعه ایرانی تاکید کرد: بانوان ما با الگو گرفتن از حضرت فاطمه زهرا (س) نقش تربیتی خود در پرورش نسل آینده را به خوبی ایفا کرده و درعین حال درتمامی عرصه‌ها ثابت کرده‌اند که مدیرانی موفق هستند. 

وی ضمن انتقاد از حضور کمرنگ جامعه کارگری و بازنشستگان در محافل تصمیم گیری گفت؛ مسیر ما در تشکیلات خانه کارگر روشن است؛ خدمت به آسیب دیدگان حمایت ازمستضعفان و دفاع عملی ازحقوق کارگران و بازنشستگان شریف و حمایت از تولید و اشتغال و همراهی با بانوان حوزه کار، کارگری، بازنشستگی و کارآفرین.

وی گفت: صدای حقانیت کارگران و بازنشستگان نه تنها باید شنیده شود که استحقاق دارند نمایندگانشان در مجامع تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر حضور داشته باشند. 

دریابیگی گفت؛ کارگران و بازنشستگان حق دارند درآرامش نسبی زندگی نمایند؛ امروز این اقشار شریف درسختی و مضایق متعدد به سر می‌برند! 

نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور گفت: ما شرمنده پیشکسوتان محترم تولید هستیم؛ آیا مسئولان عزیز و مدیران و کارگزاران متوجه اوضاع وخیم کارگر و بازنشسته هستند!

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران افزود: این مراسم‌ها برای همه ما تنها یک آئین تشریفاتی اعتقادی نیست، پیام روشنی در دل مادارد، ما خدمتگزاران جامعه کارگری و بازنشستگان، دراین مناسبت‌ها، چه درایام سوگواری و چه ایام اعیاد، اعلام می‌کنیم که کنار مردم، کارگران وبازنشستگان هستیم و این همراهی یک وظیفه اخلاقی، اجتماعی، تشکیلاتی و اعتقادی برای احقاق حقوق حقه آنان به تأسی از سیره ائمه وامامان معصوم ماست

زهرا صادقی عضو هیات اجرایی خانه کارگر و مسئول اتحادیه زنان کارگر این تشکیلات و یحیایی نماینده حقوقی خانه کارگر در صحبت‌های خود برنقش ارزنده زنان در آرام بخشی به محیط خانواده و جایگاه ارزنده آنان درمحیط‌های کارگری تاکید کرده و تصریح کردند: انتظار می‌رود مشکلات زنان و بانوان کارگر به صورت ویژه دیده شود. 

یحیایی با اشاره به مسئولیت سنگین زنان کارآفرین درجامعه ما گفت؛ این قشر محترم بعضاً علاوه بر نقش کارآفرینی؛ سرپرست خانواده نیز هستند و ازاین منظر باید مورد حمایت ویژه قرار گیرند

 

