به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز (۲۲ آذر ماه) شماری از کارگران خدماتی شهرداری کرمانشاه، در اعتراض به‌عدم پرداخت معوقات مزدی مقابل استانداری تجمع کردند.

این کارگران که بین ۳ تا ۴ ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند؛ می‌گویند: علیرغم مراجعات مکرر به مسئولان شهرداری، هیچ پاسخی نگرفته‌ایم؛ مشخص نیست چه زمانی قرار است مطالبات‌مان پرداخت شود!

این کارگران می‌گویند: ۴ ماه حقوق نگرفته‌ایم و در شرایط فعلی، توان پرداخت اجاره خانه و هزینه‌های روزانه را نداریم.

این کارگران می‌گویند: سفره‌هایمان خالی است؛ مسئولان باید به اوضاع ما رسیدگی کنند و از شهرداری‌ها بخواهند که ضمن بستن قرارداد، مطالبات‌مان را واریز کنند.

انتهای پیام/