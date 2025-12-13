خبرگزاری کار ایران
اعتراض کارگران شهرداری کرمانشاه به بی‌حقوقی

اعتراض کارگران شهرداری کرمانشاه به بی‌حقوقی
صبح امروز شماری از کارگران خدماتی شهرداری کرمانشاه، مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند.

 به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز (۲۲ آذر ماه) شماری از کارگران خدماتی شهرداری کرمانشاه، در اعتراض به‌عدم پرداخت معوقات مزدی مقابل استانداری تجمع کردند. 

این کارگران که بین ۳ تا ۴ ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند؛ می‌گویند: علیرغم مراجعات مکرر به مسئولان شهرداری، هیچ پاسخی نگرفته‌ایم؛ مشخص نیست چه زمانی قرار است مطالبات‌مان پرداخت شود!

این کارگران می‌گویند: ۴ ماه حقوق نگرفته‌ایم و در شرایط فعلی، توان پرداخت اجاره خانه و هزینه‌های روزانه را نداریم. 

این کارگران می‌گویند: سفره‌هایمان خالی است؛ مسئولان باید به اوضاع ما رسیدگی کنند و از شهرداری‌ها بخواهند که ضمن بستن قرارداد، مطالبات‌مان را واریز کنند.

 

