خبرگزاری کار ایران
نیروهای پیمانکاری مخابرات: طرح ساماندهی به نتیجه می‌رسد؟

نیروهای پیمانکاری مخابرات: طرح ساماندهی به نتیجه می‌رسد؟
نیروهای پیمانکاری مخابرات گفتند: سرنوشت طرح ساماندهی را به دولت سپرده‌اند اما ما نگرانیم که این ترفند فقط یک راهکارِ دیگر برای به تعویق انداختن اجرای طرح باشد.

جمعی از نیروهای پیمانکاری مخابرات در تماس با ایلنا نسبت به عدم به نتیجه رسیدن طرح ساماندهی اعتراض کردند و گفتند: سال‌هاست تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت و حذف شرکت‌ها را به ما وعده داده‌اند اما این وعده هنوز محقق نشده است. فقط هر زمان شیوه رسیدگی به این طرح فرق می‌کند تا ما باور کنیم که موضوع همچنان در دست بررسی است!

نیروهای پیمانکاری مخابرات گفتند: حقوق و مزایایی که به ما تعلق می‌گیرد تفاوت بسیاری با سایر نیروهای مخابرات دیگر دارد، در حالیکه بیشترین کار را انجام می‌دهیم و کمترین حقوق را دریافت می‌کنیم.

این نیروها می‌گویند: شرکتهای پیمانکاری هر طور که می‌خواهند با ما رفتار می‌کنند و از زیر بار اجرای قوانین شانه خالی می‌کنند.

آنها به عدم اجرای صحیح قانون طبقه‌بندی مشاغل اشاره می‌کنند و می‌گویند: برخی از ما سابقه‌ی کار بالای ده سال داریم اما کمی بیش از حداقل حقوق وزارت کار دریافت می‌کنیم. در صورت اعتراض هم به راحتی این سابقه کار را نادیده می‌گیرند و اخراج‌مان می‌کنند.

آن‌ها گفتند: سرنوشت طرح ساماندهی را به دولت سپرده‌اند اما ما نگرانیم که این ترفند فقط یک راهکارِ دیگر برای به تعویق انداختنِ اجرایِ طرح باشد.

این نیروها همچنین ابراز نگرانی کردند که در نهایت طرحی بسیار حداقلی به تصویب برسد که بسیاری از نیروهای پیمانکاری را از شمول آن خارج کنند. 

 

