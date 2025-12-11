۹۴ هزار واحد مسکن کارگری در حال اجراست/ ارتباط قدرتمند خانه کارگر با کارگران

به گزارش ایلنا، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مصرف کارگران با اشاره به لزوم ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، رفاهی و حقوقی گفت: شرایط اقتصادی امروز موجب می‌شود بسیاری از برنامه‌ها به جای توسعه، صرف پوشش مشکلات روزانه شود. از دوران کرونا تا مسائل اخیر، بسیاری از منابع ما صرف رسیدگی به مشکلات پیش‌بینی‌نشده شده است.

معاون دبیرکل خانه کارگرتأکید کرد: اگر می‌خواهیم موفق باشیم باید با روحیه برادرانه و خانواده‌محور به کارگران خدمت کنیم. در ۲۸ سالی که در خانه کارگر بوده‌ام، حتی یک روز ارتباط مستقیم آقای محجوب با کارگران قطع نشده و همچنان دیدارهای هفتگی ادامه دارد. تشکیلات باید برای پاسخ‌گویی شبانه‌روزی آماده باشد.

محمودی یکی از محورهای مهم فعالیت تشکیلات را توسعه ساخت مسکن کارگری عنوان کرد و گفت: با همت وزیر کار و حمایتهای وزارت راه و برگزاری جلسات متعدد و طراحی و اجرای مدل‌های جدید ساخت مسکن کارگری بویژه مسکن سازمانی امید تازه ای در این حوزه ایجاد شده است. انتظار داریم مسوولان استانی نیز در تعامل با کارفرمایان این مسیر را با جدیت دنبال کنند. باید باور کنیم حتی احداث یک واحد نیز ارزشمند است.

این عضو هیات رییسه اتاق تعاون ایران اعلام کرد: اکنون ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری در حال اجراست. برای درک اهمیت این رقم باید بدانید در هشت سال دولت نهم و دهم کمتر از یک میلیون واحد ساخته و تحویل شد و این عدد در دو دوره دولت آقای روحانی حدود یک میلیون و اندی افزایش پیدا کرد. در بخش ساخت مسکن اگرچه فاصله زیادی با نیاز واقعی داریم، اما این مسیر باید مستمر و بدون عقب‌نشینی ادامه یابد.

عضو ارشد تشکیلات خانه کارگر در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: تشکیلات خانه کارگر بر اساس مصوبات جدید مجلس و آیین نامه ابلاغی، فعالیت این تشکیلات منحصراً صنفی ثبت گردیده و ابراز تمایلات سیاسی متوقف خواهدشد.در این راستا پس از برگزاری مجمع عمومی و اصلاح اساسنامه مسیر ورود تشکیلات به کارخانجات تغییر خواهد کرد؛ شیوه‌ها شفاف‌تر و مؤثرتر می‌شود و جذب اعضا با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.

عضو هیات اجرایی تشکیلات مرکزی خانه کارگر در پایان گفت: دیدگاه‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اهداف خانه کارگر در حوزه های اجتماعی اقتصادی و صنفی همسو است. مادامیکه مواضع ایشان در حوزه معیشت، دستمزد، روابط کار، توسعه تعاونیهای مصرف و مسکن و ارتقای ایمنی محیط کار در وضعیت فعلی باقی بماند،این تشکیلات از سیاست‌های ایشان حمایت کامل خواهد داشت.

