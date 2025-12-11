برگزاری سومین اردوی فصلی و نشست سالانه خانههای کارگر شمالغرب کشور؛
تورم مثل سیل اثر افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان را از بین میبرد
نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان، در سومین اردوی فصلی و نشست سالانه خانههای کارگر شمالغرب کشور با اشاره به اهمیت تشکلهای کارگری، بر ضرورت همافزایی، آموزش مهارتی و اصلاح مؤثر قوانین کار برای بهبود شرایط جامعه کارگری تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان، امروز در سومین اردوی فصلی و نشست سالانه خانههای کارگر شمالغرب کشور، خانههای کارگر را فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربه، همافزایی فکری و بررسی چالشها و نیازهای جامعه کارگری دانست و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری، نقش تشکلهای کارگری در حفظ ثبات اجتماعی، حمایت از حقوق نیروی کار و کمک به توسعه پایدار ملی برجسته است و این اردو با تمرکز بر همین مسئولیتها برگزار میشود.
او با اشاره به اینکه جامعه کارگری ستون فقرات اقتصاد کشور است، افزود: رشد تولید، افزایش بهرهوری، توسعه صنعتی و حتی پایداری اجتماعی بدون حضور فعال، آگاه و توانمند کارگران ممکن نیست. با وجود فشارهای اقتصادی سالهای اخیر، کارگران با صبوری و تعهد مثالزدنی در خطوط تولید و عرصههای مختلف فعالیت کردهاند و وظیفه اخلاقی و قانونی ماست که از حقوق و کرامت این قشر به بهترین شکل دفاع کنیم.
نجاری یکی از محورهای مهم این نشست را بررسی راهکارهای ارتقای آموزشهای مهارتی و توانمندسازی کارگران عنوان کرد و گفت: تغییر ماهیت مشاغل و تحول فناوریها، نیاز به مهارتآموزی را دوچندان کرده است. خانههای کارگر و دیگر تشکلها میتوانند حلقه واسطی مؤثر میان کارگران، مراکز آموزشی و دستگاههای دولتی برای طراحی و اجرای آموزشهای کاربردی و مبتنی بر نیاز واقعی تولید باشند.
او همچنین بر ضرورت همکاری نزدیکتر بین خانه کارگر، نمایندگان مجلس و وزارت تعاون تأکید کرد و افزود: اصلاح قوانین کار، گسترش خدمات رفاهی، تقویت امنیت شغلی و بهبود نظام تأمین اجتماعی با هماهنگی این مجموعهها سریعتر و دقیقتر پیش خواهد رفت. بسیاری از مشکلات جامعه کارگری ناشی از ضعف در اجرای قوانین موجود است، نه کمبود قانون.
نجاری با اشاره به حضور مدیران ارشد استان در این نشست، این همراهی را نویدبخش تقویت ارتباط میان تشکلهای کارگری و مدیریت استانی دانست و گفت: زنجان با ظرفیتهای صنعتی قابل توجه و نیروی کار متعهد میتواند الگویی برای توسعه همکاری بین دولت، صنعت و کارگران در سطح کشور باشد.
او افزود: مسئولیت تشکلهای کارگری تنها دفاع از حقوق کارگران نیست، بلکه مشارکت در مدیریت تولید، ارتقای فرهنگ کار، بهبود محیطهای کاری و افزایش بهرهوری نیز بخشی از وظایف مهم این تشکلهاست. هر اندازه تشکلها تخصصیتر و منسجمتر عمل کنند، دستاوردهای بیشتری برای جامعه کارگری به همراه خواهد داشت.
نجاری در پایان بر اهمیت وحدت و انسجام میان تشکلهای کارگری تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی، هرگونه تفرقه میتواند قدرت چانهزنی جامعه کارگری را تضعیف کند. اتحاد، گفتوگو، آموزش و توسعه شبکههای همکاری کلید موفقیت در سالهای آینده است. امید داریم نتایج این اردو به اجرای برنامههای کارآمدتر و ارتقای واقعی شرایط کار و زندگی کارگران شریف کشور منجر شود.
نبی آلهمحمدی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، در سخنرانی خود در سومین اردوی فصلی و نشست سالانه خانههای کارگر شمالغرب کشور، با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران در سراسر کشور گفت: بحث معیشت و حقوق کارگران، صدای ما را در مجلس و صدای کارگران را در جامعه بارها به اعتراض واداشته است.
او اظهار کرد مطابق قانون برنامه هفتم توسعه باید دستمزدها حداقل به اندازه تورم افزایش یابد، اما عملاً افزایش حقوقها چند ماه بیشتر دوام نمیآورد و تورم مثل سیل اثر آن را از بین میبرد.
محمدی تصریح کرد: شورای عالی کار و شورای حقوق و دستمزد وظیفه تصویب حداقل حقوق را دارند، اما آهنگ افزایش حقوق کارگران باید متناسب با واقعیتهای تورمی باشد. در حالیکه دولتها در این شورا هم داورند و هم یک طرف ماجرا و معمولاً تصمیماتی را دنبال میکنند که به نفع خودشان تمام میشود.
انتقاد از ساختار بودجهریزی کشور
این نماینده مجلس ضمن گلایه از لایحههای بودجه سالهای اخیر گفت: بودجههای ارسالی دولتها به مجلس، از جمله بودجه سال گذشته، با معیشت کارگران و کارمندان در تضاد بوده است.
وی با اشاره به مدل سنتی و افزایشی بودجهریزی افزود: کسری بودجه از مسیرهای نادرست تأمین میشود و همین مسئله تورمزا است. اگر بیادبی نباشد باید گفت بودجهریزی کشور مبتنی بر جیب کارگران، کارمندان و مردم انجام میشود.
او با اشاره به آمارهای ارائهشده از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات درباره میزان تورم در لایحه بودجه سال گذشته خاطرنشان کرد: همان زمان گفتیم میزان واقعی تورم بیش از ۴۰ درصد خواهد بود و ساختار بودجه این مسئله را نشان میداد.
محمدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در برخی واحدهای تولیدی کارفرمایانی هستند که نگاه انسانی و مولد به کارگر دارند، اما در برخی دیگر هنوز نگاه ابزاری حاکم است که جای گلایه دارد.
وی اجرای دقیق قانون کار و نظارت بر آن را از وظایف مجلس دانست و افزود: در استان زنجان و سراسر کشور با همراهی مدیران وزارت کار موارد مختلفی را پیگیری کردهایم و ادامه خواهیم داد.
او بر ضرورت جذب عادلانه نیرو، آموزش و توانمندسازی کارگران و بهبود نظام نگهداشت نیروی کار تأکید کرد و گفت: هر چقدر این موارد بهدرستی اجرا شود، بهرهوری در تولید افزایش مییابد.
این نماینده مجلس با اشاره به مشکلات بیمه تکمیلی کارگران گفت: کارگران از تأخیر در پرداخت هزینههای درمان گلایه دارند. بیمهها نمیتوانند بهانه کمبود منابع یا مطالبات از دولت را مطرح کنند؛ زیرا موظفاند ذخایر قانونی و احتیاطی داشته باشند.
محمدی در پایان تأکید کرد: در مجلس آماده پیگیری هرگونه پیشنهاد و مطالبه کارگران هستیم و اجازه نخواهیم داد حقوق آنان در ساختار بودجه یا تصمیمات اجرایی نادیده گرفته شود.