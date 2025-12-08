کارگران شهرداری چابهار: حقوق حداقلی آبان را پرداخت کنید

یکی از کارگران شهرداری چابهار در تماس با خبرنگار ایلنا گفت: بابت حقوق آبان‌ماه سال جاری از کارفرما طلبکاریم و باتوجه به مخارج سنگین معیشتی، توقع داریم بعداز گذشت یک ماه و نیم، بدهی معوقه آبان ماه کارگران پرداخت شود.

او گفت: پرداخت به موقع حقوق برای کارگران پیمانکاری شهرداری چابهار، مهم است چراکه اکثر کارگران مستاجر و عیالوارند و بابت کرایه خانه، بدهی‌های بانکی و سایر هزینه‌های زندگی گرفتارند.

وی با بیان اینکه دریافت نکردن به موقع حقوق، کارگران را دچار بحران معیشتی کرده است افزود؛ جدا از حقوق، حق بیمه کارگران نیز دو ماه است به تامین اجتماعی واریز نشده و کارگران هم اکنون در زمینه دریافت خدمات درمانی از بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی با مشکل روبرو شده‌اند.

کارگران شهرداری چابهار ضمن ابراز نگرانی از آینده شغلی خود، خواستار حذف پیمانکاران برای بهبود وضعیت شغلی خود شده و گفتند: حقوقی که از پیمانکاران به عنوان شرکت واسطه‌ای دریافت می‌کنیم، کفاف زندگی‌مان را نمی‌دهد؛ این حقوق بر اساس حداقل‌های قانون کار پرداخت می‌شود.

