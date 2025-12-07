به گزارش خبرنگار ایلنا، در نشست خبری امروز با حضور خبرنگاران با موضوع «هشتمین المپیاد ورزشی بانوان کارگر»، محمد چکشیان، معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر لزوم توجه جامع به جایگاه زنان در جامعه کار و تولید تأکید کرد.

چکشیان در این نشست با اشاره به اهمیت جایگاه زنان در جامعه کارگری گفت: «زنان در فضای کار، علاوه بر نقش تولیدی و فعالیت‌های اقتصادی، نقش تربیتی و اجتماعی نیز بر عهده دارند. این نقش دوگانه باعث می‌شود که تقویت سلامت و نشاط بانوان کارگر، تأثیری چندلایه در محیط کار و همچنین در خانواده و تربیت نسل آینده داشته باشد.»

او با اشاره به رشد حضور و موفقیت بانوان در عرصه‌های علمی و ورزشی افزود: «پیشرفت زنان در سال‌های اخیر، از افزایش سهم آن‌ها در تحصیلات عالی تا نقش‌آفرینی در میادین ورزشی و کسب مدال‌های جهانی، بیانگر ظرفیت بالای زنان ایرانی است. بخش قابل توجهی از این پیشرفت‌ها نتیجه نگاه جدید به نقش اجتماعی و حرفه‌ای زنان در کشور است.»

معاون فرهنگی وزارت کار در تشریح فلسفه برگزاری المپیاد بانوان کارگر توضیح داد: «در هفت دوره گذشته، مسابقات محور اصلی المپیاد بود اما آسیب‌شناسی نشان داد این فرمت تنها تعداد محدودی از کارگران زن را درگیر می‌کند. امسال با یک بازطراحی، رویکرد را از رقابتی صرف به ترویجی تغییر دادیم تا هزاران نفر از زنان کارگر در سراسر کشور وارد این فرآیند شوند.»

چکشیان درباره مکانیزم جدید مشارکت گفت: «به‌جای اینکه فقط نفرات نخبه ورزشی به مرحله نهایی برسند، از واحدهای تولیدی خواسته‌ایم رقابت‌های درون‌کارگاهی برگزار کنند و یک کلیپ سه‌دقیقه‌ای از فعالیت‌ها ارسال کنند. بر اساس این پویش، پرمشارکت‌ترین کارخانه‌ها و فعال‌ترین واحدها شناسایی شده و تیم‌های مرحله نهایی از دل همین جریان انتخاب می‌شوند.»

او حضور رئیس‌جمهور در یکی از رویدادهای ورزشی کارگری در هفته کارگر را نشانه‌ای از «تقویت رویکرد حمایتی دولت از ورزش بانوان کارگر» دانست و افزود: «سرمایه‌گذاری بر سلامت بانوان کارگر صرفاً یک اقدام حمایتی نیست، بلکه مستقیماً به افزایش بهره‌وری، کاهش آسیب‌های شغلی و بهبود فضای محیط کار منجر می‌شود.»

تشریح مراحل المپیاد و رشته‌ها توسط دبیر اجرایی

طاهره شریفی، دبیر اجرایی هشتمین المپیاد ورزشی بانوان کارگر، ضمن ارائه توضیحاتی در مورد این رویداد گفت: «هدف ما شناسایی استعدادهای ناشناخته در محیط‌های کار است. بسیاری از زنان کارگر فرصت حضور در باشگاه‌ها یا مسابقات رسمی را ندارند و المپیاد بستری برای ورود آن‌ها به فضای ورزش سازمان‌یافته فراهم می‌کند.»

وی درباره مراحل برگزاری توضیح داد: «این دوره در دو مرحله انجام می‌شود؛ مرحله اول درون‌کارگاهی و به‌صورت جشنواره‌ای است. از ۲۸ آبان تا ۱۸ آذر به واحدهای تولیدی فرصت داده شده مسابقات درون‌کارگاهی برگزار و کلیپ سه‌دقیقه‌ای خود را ارسال کنند. استقبال خوبی در این مرحله مشاهده شده و ارسال کلیپ‌ها از استان‌های مختلف همچنان ادامه دارد.»

شریفی درباره رشته‌های این دوره اظهار داشت: «امسال هشت رشته تنیس روی میز دوبل، تیراندازی با تفنگ بادی، فوتبال دستی، آمادگی جسمانی، شنا، لیوان‌چینی، بسکتبال سه‌نفره و داژبال برای المپیاد در نظر گرفته شده است. برخی رشته‌ها دارای رده‌بندی سنی هستند تا مشارکت‌ها دقیق‌تر و استانداردتر باشد.»

امتیازدهی و رتبه‌بندی کارخانجات

در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره نحوه امتیازدهی به کارخانجات، شریفی گفت: «کارخانجات بر اساس شاخص‌هایی مانند میزان مشارکت بانوان شاغل، کیفیت اجرای مسابقات، خلاقیت در برگزاری، طراحی محیط با نشاط، رعایت شئونات فرهنگی بانوان و تشویق شرکت‌کنندگان، امتیازدهی و رتبه‌بندی می‌شوند. سه واحد برتر هر استان و شش واحد برتر ملی معرفی خواهند شد.»

وی افزود: «این سیستم با هدف ایجاد جریان‌سازی و الگوسازی در سطح ملی طراحی شده تا علاوه بر ارتقای ورزش بانوان، مشارکت کارفرمایان و شرکت‌ها نیز افزایش یابد.»

برنامه‌های انگیزشی و توسعه ورزش بانوان

شریفی همچنین به برنامه‌های توسعه ورزش بانوان کارگر اشاره کرد و گفت: «رویدادهای ملی و بین‌المللی، مسابقات لیگ‌ها، کمپانی‌ها و طرح‌های آموزشی مانند جشنواره ملی لبخند کارگر، امکان مشارکت زنان کارگر را در طول سال فراهم می‌کند. همچنین محتواهای آموزشی آنلاین درباره تغذیه و اثر ورزش بر بانوان، از جمله بانوان باردار، در دسترس است.»

وی افزود: «هدف ما ایجاد انگیزه پایدار برای بانوان است تا ورزش، بخشی از برنامه روزانه و زندگی کاری آنان شود و صرفاً فعالیت فوق‌برنامه تلقی نشود.»

دبیر اجرایی المپیاد تاکیدکرد: «مرحله کشوری با حضور برگزیدگان پویش در نیمه دوم دی‌ماه برگزار می‌شود. به دلیل شرایط آلودگی هوا، زمان دقیق متعاقباً اعلام خواهد شد.»

شریفی در پایان اعلام کرد: «امیدواریم این رویداد بتواند گامی مؤثر در گسترش ورزش بانوان در محیط‌های کار باشد و به یک جریان پایدار در عرصه ورزش کارگری کشور تبدیل شود.»

انتهای پیام/