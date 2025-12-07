خاتمه پنج روز اعتراض کارگران قند خاورمیانه شوش/ تعدیلیها برگشتند
به دنبال برگزاری جلسه شورای تامین شهرستان شوش، کارگران شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه به اعتراض صنفی خود خاتمه دادند و به کار سابقشان بازگشتند.
منابع خبری ایلنا از خاتمه اعتراضات صنفی کارگران شرکت کشت وصنعت قند خاورمیانه شوش و بازگشت به کار آنها خبر میدهند.
در شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه دست کم ۴۶۰ کارگر فصلی و قراردادی مشغول به کارند و از قرار معلوم، همه این کارگران پس از برگزاری جلسه اخیر شورای تامین شهرستان شوش از روز ۱۳ آذر ماه به کار خود بازگشتهاند.
در جلسه مورد نظر که روز چهارشنبه هفته گذشته برگزار شده است کارفرمای شرکت کشت وصنعت قند خاورمیانه و مسئولان دولتی به نمایندگان کارگران وعده دادهاند که ظرف مدت یک الی دو ماه به خواستههای صنفی کارگران معترض رسیدگی خواهند کرد.
برهمین اساس، کارگران این واحد صنعتی و کشاورزی پس از اطلاع از ابلاغ خواستههای صنفی خود و براساس اعتمادی که به وعدهها دارند، تصمیم به خاتمه اعتراض و بازگشت به کار گرفتند.
بازنگری در اجرای طرح طبقهبندی مشاغل و نظام پرداخت عادلانه و همتراز با نیروهای شاغل در سایر شرکتهای منطقه، ایجاد امنیت شغلی و تشکیل شورای کارگری، محاسبه جمعهکاریها، پرداخت حق غذا، رفع مشکل شیفتهای ۱۲ساعته، رفع تبعیض در پرداخت پاداش در پایان فصل بهره برداری و همچنین بازگشت به کار سه نفر از کارگران تعدیلی از جمله مطالبات صنفی بود که باعث شد در این واحد صنعتی برای مدت پنج روز اعتراضات صنفی کارگری برپا شود.
به گفته کارگران کشت و صنعت قند خاورمیانه شوش، بخشی از این مطالبات همانند بازگشت به کار سه نفر از همکاران تعدیلی انجام شده و قرار است با برگزاری مجمع عمومی برای تشکیل شورای اسلامی کار کارگران، اعضای منتخب به مطالبات مندرج در مصوبه شورای تامین رسیدگی کنند و پیگیر مطالبات کارگران باشند.