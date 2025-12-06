خبرگزاری کار ایران
قطع دست یک کودک ۵ساله در محل کار والدین، سردخانه‌ای در اشنویه

دست یک کودک ۵ساله در سردخانه اشنویه، جایی که پدر و مادرش شاغل‌اند، از ناحیه کتف قطع شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، متاسفانه در پی وقوع حادثه‌ برخورد با دستگاه در یک سردخانه صنعتی در اشنویه ، دست کودک پنج ساله‌ی یک زن و مرد کارگر، از ناحیه کتف قطع شد. 

فرزند دو کارگر زن و مردِ بخش سورتینگ یکی از سردخانه‌های اشنویه در استان آذربایجان غربی، در حادثه برخورد با یکی از دستگاه‌ها از ناحیه کتف دچار آسیب دیدگی جدی شد. این کودک پنج‌ساله همراه با پدر و مادر در محل کار حاضر شده بود که این اتفاق افتاد. 

عبدالخالق جوانمردی (رئیس جهاد کشاورزی اشنویه) با تایید این خبر گفته است:   یک کودک حدود پنج‌ ساله اهل روستای  «سینگان»  هنگامی که والدینش در بخش سورتینگ سردخانه مشغول کار بودند، بر اثر بی‌احتیاطی وارد محوطه دستگاه‌ها شده و دچار قطع عضو  از ناحیه کتف شده؛ این کودک برای درمان و مراقبت‌های تخصصی به بیمارستانی در ارومیه منتقل شده است.

او تاکید کرد: سردخانه‌ها و خطوط سورتینگ به دلیل استفاده از ماشین‌آلات سنگین، محیطی ایمن برای حضور کودکان نیستند، و خانواده‌های شاغل در چنین واحد‌های خطرسازی نباید فرزندان خود را به محل کار بیاورند.

 

