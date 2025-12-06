به گزارش ایلنا، مالک حسینی (معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار) اظهار کرد: این تفاهم‌نامه با هدف استفاده هدفمند از جوانان نخبه و استعداد‌های برتر در طرح‌ها و پروژه‌های ملی و همچنین ایجاد سازکار مناسب به منظور جذب و بکارگیری این کارکنان انجام می‌گیرد.

وی افزود: ایجاد فرصت‌های تحقیقاتی و پژوهشی با تراز علمی بالا به منظور شکوفایی و توسعه هوشمندانه از طریق جذب جوانان و نخبگان برتر کشور، از اهداف راهبردی این همکاری مشترک به شمار می‌رود.

در حاشیه این مراسم از کارکنان وظیفه نخبه و استعداد برتر تجلیل و قدردانی شد.

این تفاهم‌نامه همکاری به امضای «سید مالک حسینی» معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «موسی‌الرضا قائمی» رئیس مرکز نخبگان و استعدادهای برتر ستاد کل نیروهای مسلح رسیده است.