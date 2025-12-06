خبرگزاری کار ایران
​۱۲ کارگر معترض استارباکس در قلب نیویورک بازداشت شدند

دوازده کارگر استارباکس در نیویورک هنگام برگزاری تجمع اعتراضی مقابل دفتر مرکزی شرکت نزدیک ساختمان امپایر استیت بازداشت شدند. این تجمع بخشی از اعتصاب گسترده کارگران است که برای افزایش دستمزد و بهبود شرایط کاری از نوامبر آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از نیویورک پست، روز پنجشنبه (4 دسامبر) دوازده نفر از کارگران عضو اتحادیه «کارگران متحد استارباکس» شامل شش مرد و شش زن، در جریان برگزاری یک تظاهرات اعتراضی در  مرکز شهر نیویورک و مقابل ساختمان مشهور امپایر استیت، توسط پلیس بازداشت شدند. 

این افراد با مسدود کردن ورودی اصلی دفتر منطقه‌ای استارباکس واقع در خیابان فیفت اَونیو، موجب دخالت پلیس شدند و پس از آن، به اتهام «اخلال در نظم عمومی» بازداشت و البته سپس آزاد شدند. 

بستر اعتصاب و خواسته‌های اصلی: 

این تجمع بخشی از یک اعتصاب گسترده است که توسط اتحادیه کارگران استارباکس سازماندهی شده و از تاریخ ۱۳ نوامبر (روز ویژه فنجان قرمز) آغاز شده است. این اعتصاب به طولانی‌ترین وقفه کارگری در تاریخ این شرکت تبدیل شده است. 

کارگران اعتصابی خواهان افزایش دستمزد، بهبود شرایط کاری و امضای یک قرارداد جمعی عادلانه با شرکت هستند. اتحادیه اعلام کرده است تا زمانی که استارباکس به طور جدی برای توافق اقدام نکند و دست از تلاش برای تضعیف اتحادیه برندارد، اعتراضات ادامه خواهد داشت. 

حمایت‌ها و واکنش‌ها: 

در حمایت از کارگران، شخصیت‌های عمومی مهمی از جمله (شهردار نیویورک) زهران مامدانی، و سناتور برنی سندرز حمایت خود را اعلام کرده‌اند. 

این اعتراضات در حالی ادامه دارد که مقامات شهری نیویورک، توافقی را برای پرداخت ۳۵ میلیون دلار جبران خسارت مادی به حدود ۱۵ هزار کارمند استارباکس بابت نقض قانون «هفته کاری منصفانه» در دوره زمانی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴، تصویب کرده‌اند.

 

