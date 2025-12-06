توضیحاتی بابت بسته بیمه طلایی بازنشستگان تامین اجتماعی/ خدمات مرغوب در «بیمه اکمل» تعریف شده

به گزارش خبرنگار ایلنا، با بسته شدن قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، حواشی و انتقاداتی پیرامون شیوه بسته شدن این قرارداد و خدمات ارائه شده مطرح شده است. بسیاری از از بازنشستگان در ماه‌های اخیر نسبت‌ به نحوه ارائه خدمات و قطع شدن پی‌درپی دریافت مبالغ اسناد درمانی از سوی شعبات آتیه سازان حافظ اعتراض داشتند.

حسین رنجبران (مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ) در گفتگو با خبرنگار ایلنا توضیح داد: مجموعه شرکت آتیه سازان حافظ علاوه بر بسته‌های بیمه طلایی و بیمه متوسط که در قرارداد امسال بیمه تکمیلی به بازنشستگان تامین اجتماعی ارائه می‌دهد، خدمات «بیمه اکمل» را نیز به بازنشستگان صندوق کشوری در صورت تمایل افراد ارائه می‌دهد. بسیاری از خدماتی که کامل‌تر هستند و سقف بالاتر و سرعت تسویه بالاتری دارند، در طرح «بیمه اکمل» ارائه می‌شوند.

وی افزود: در بیمه‌های اکمل آتیه سازان حافظ، تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار نفر از بازنشستگان از مشاغل و صندوق‌های مختلف صندوق بازنشستگی کشوری ثبت نام کرده و از خدمات آن استفاده می‌کنند و تاکنون بیش از ۹۰ درصد بازنشستگانی که از بیمه اکمل استفاده می‌کنند، از خدمات ارائه شده ابراز رضایت کرده اند.

رنجبران اضافه کرد: سقف پوشش بیمه‌ای سرانه این بیمه اکمل باتوجه به نسبت خسارت و تعداد بیمه شده، با محاسبات اکچوئری تعیین می‌شود که به نسبت هر استان متفاوت است. در این خدمت خاص ظرف ۴۸ ساعت افراد هزینه درمان خود را دریافت می‌کنند. در حوزه بیمه‌های دیگر نیز اعلام می‌کنیم که هر بازنشسته‌ای که از ما طلب دارد، می‌تواند به شعبات ما مراجعه کرده و طلب خود را دریافت کند.

مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ ادامه داد: شرکت آتیه سازان حافظ البته در حوزه بیمه تکمیلی با نرخ‌های بالایی که برخی بیمه‌های تجاری فعالیت می‌کنند و خدمات بدون سقف ارائه می‌دهند، وارد نمی‌شود. ما براساس میزان گستردگی و مشارکت نفرات، در هر بخش نرخ‌های بیمه طلایی و بیمه اکمل را می‌توانیم تغییر دهیم. برای مثال مجموعه‌ای که با ۵۰ نفر قرارداد بیمه تکمیلی می‌بندد و مجموعه‌ای که با ۱۰ هزار نفر قرارداد بیمه تکمیلی می‌بندد، از نظر محاسبات بیمه‌ای و اکچوئری نرخ‌های متفاوتی برای دریافت خدمات دارند. بسته‌های خدمات درمانی انتخابی نیز در نرخ‌های پرداختی حق بیمه موثر است.

او در بحث قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی تصریح کرد: اگر در سال جاری پرداخت ها به آتیه سازان حافظ به موقع باشد، قطعا در بهبود خدمات ما موثر است. ما در تلاشیم با سطح بالای تعامل با بیمه‌گزار اصلی این قرارداد سطح خدمات را ارتقا ببخشیم و ارتباط خوب ما با روسای بیشتر کانون‌های بازنشستگان در استان‌ها تایید کننده این موضوع است.

وی با اشاره به این نکته که «در حوزه بیمه اکمل تاخیر وجود ندارد و اگر تاخیری در تسویه اسناد وجود دارد، در بیمه‌های تکمیلی قراردادهایی مثل تامین اجتماعی است که پرداخت تعهدات آن‌ها با هشت ماه تاخیر مواجه است» افزود: از قدیم این ضرب المثل مطرح بوده است که «هرچه پول بدهید همانقدر آش می‌خورید!» لذا معمولاً براساس میزان هزینه‌کرد، بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای تعریف می شود. افراد در هزینه‌کرد بیمه‌ای معمولاً به جیب خود نگاه می‌کنند. همواره در سال‌های گذشته یک بسته بیمه‌ای واحد به بازنشستگان تامین اجتماعی ارائه می‌شد ولی امسال باتوجه به ملاحظاتی، دو بسته متوسط و طلایی ارائه شد تا شاهد تقویت سطح خدمات بیمه‌ تکمیلی باشیم.

رنجبران خاطرنشان کرد: بسته‌های متوسط ما ۲۲ تا ۳۰ درصد افزایش سقف پیدا کردند اما برخی خدمات در بسته بیمه تکمیلی طلایی امسال آتیه سازان حافظ بدون سقف است. در بسته دوم که به بسته طلایی موسوم است پوشش های بدون سقف برای افرادی که دارای بیماری‌های صعب العلاج هستند، دیده شده است. البته برخی نیز بیماری خاص و صعب العلاج ندارند اما خدمات بدون سقف آزامایشات و پاراکلینیکی و سرپایی برای افرادی که می‌خواهند آسودگی خاطر داشته باشند و هزینه بیشتری می‌کنند، فرصتی خوب است.

مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ بیان کرد: برای مثال شرکت ذوب آهن اصفهان طی قرارداد ویژه با ما در زمینه بیمه تکمیلی، دو بسته را مدنظر قرار داده که بسته طلایی آن ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حق بیمه ماهانه دارد. البته شرکت ذوب آهن بابت این قرارداد ۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به آتیه سازان حافظ بدهکار است. با این وجود ما سه ماه قرارداد بیمه تکمیلی را تمدید کردیم و اخیراً نیز با درخواست مجدد، در آذرماه یک ماه دیگر تمدید کردیم و آنها نیز فعلا چکی بابت تسویه بخش اندکی از حق بیمه خود به ما پرداخت کرده اند.

این مدیر بیمه‌ای با اشاره به اختلافات مطرح شده در زمینه نحوه فعالیت آتیه سازان حافظ و روابط این مجموعه با بیمه مرکزی توضیح داد: نقش شرکت آتیه سازان حافظ در حوزه بیمه‌ای یک نقش رگولاتوری و تنظیم کننده است. تنظیم‌گری بازار بیمه تکمیلی درمان وظیفه‌ای است که در واقع آتیه سازان حافظ بر عهده دارد. بر همین اساس، اگر این مجموعه وجود نداشت، رقم ریالی که بیمه‌شدگان کشور از جیب بابت درمان پرداخت می‌کردند، دو تا سه برابر رقم فعلی بود.

وی افزود: نگرانی مجموعه‌های مدیریتی دقیقاً همین بوده که باعث شده شرکتی با سهام صد در صد دولتی ایجاد شود تا به نوعی نرخ‌های موجود در بازار بیمه تکمیلی تعدیل شود. در نتیجه، مجموعه آتیه سازان حافظ تابع قوانین خود است و یکی از کارویژه‌های ما کاهش پرداخت از جیب در حوزه سلامت است.

او تصریح کرد: شرکت آتیه سازان حافظ، هم خود را تابع ضوابط مصوب شورای عالی بیمه می‌داند و هم مورد تایید مجموعه بیمه سلامت است. شورای عالی بیمه دارای یک جامعیت است و نمایندگان وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت و خود سازمان تامین اجتماعی همگی در شورای عالی بیمه عضو هستند. ریاست این شورا با شخص وزیر بهداشت و درمان است و ما در زمینه تنظیم مقررات بیمه‌ای، خارج از این چهارچوب کار نمی‌کنیم.

رنجبران در پایان گفت: ما در تبعیت کامل از شورای عالی بیمه هستیم و باوجود احترامی که برای همه موسسات ارائه دهنده بیمه تکمیلی و بیمه مرکزی قائل هستیم، براساس تکالیف قانونی خود عمل می‌کنیم.

