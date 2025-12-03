شرط کارگران «قند خاورمیانه » برای پایان اعتراض / ادامه سکوت مسئولان

به گزارش ایلنا، کارگران کارخانه قند خاورمیانه شوش که از ۸ آذر ماه جاری در اعتراض به‌ عدم تحقق مطالبات صنفی خود از سوی کارفرما دست از کار کشیده‌اند، پایان اعتراض خود را رسیدگی به مطالبات و تحقق وعده‌ها منوط کرده‌اند.

کارگران می‌گویند؛ عامل تشدید اعتراضات صنفی بی‌توجهی کارفرما به پرداخت مطالبات کارگران بوده است. به گفته آنان مسئولان و سایر ذینفعان کارخانه به جای چاره اندیشی منطقی برای خاتمه اعتراض، سکوت اختیار کرده و با بی توجهی سعی در منصرف کردن کارگران از ادامه اعتراض دارند.

از قرار معلوم، طی پنج روز اعتراض کارگران قند خاورمیانه، بارها کارگران از مسئولان استانی وشهرستانی درخواست برگزاری جلسه اضطراری برای تحقق مطالبات و پایان اعتراضات خود را داشته‌اند اما این اتفاق تاکنون نیافتاده است.

گفتنی است مهمترین مطالبات کارگران، اجرای درست طرح طبقه‌بندی مشاغل، تشکیل شورای کارگری، محاسبه جمعه‌کاری‌ها، پرداخت حق غذا و همچنین جذب نیروهای کار فصلی بومی به جای نیروی کار غیربومی است. کارگران می‌گویند حقوق دریافتی آنان در دوره‌های بهره‌برداری با وجود شیفت‌های ۱۲ ساعته، معادل ۴۵ روز کار در ماه است که در شرایط فعلی تورم و گرانی سرسام آور، پاسخگوی نیازهای معیشتی‌شان نیست. این در حالی است که این مبلغ نیز در ماه‌های تعمیرات به نصف کاهش می‌یابد.

به ادعای کارگران، کارفرما اعلام کرده توان پرداخت مطالبات حقوقی کارگران را ندارد این در حالی است طی چند سال گذشته تولید در قند خاورمیانه خوب بوده ودر برخی مواقع رکوردار بوده است.

انتهای پیام/