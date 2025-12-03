به گزارش خبرنگار ایلنا، قرار است تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب کمیسیون اجتماعی مجلس و فراکسیون کشاورزی، هفته آینده در جلسه‌ای با حضور نمایندگان وزارت کشاورزی و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی را مطرح کنند.

در پی رایزنی‌ها و پیگیری‌های فراکسیون کشاورزی و امور عشایر مجلس، مقرر شد هفته آینده کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور علاالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، موضوع برقراری فوق‌العاده امنیت غذایی شاغلان و اصلاح جداول متناسب‌سازی بازنشستگان وزارت جهاد کشاورزی را به‌صورت ویژه بررسی کنند.

یکشنبه این هفته (۹ آذر ۱۴۰۴) نشست تخصصی مشترکی بین اعضای فراکسیون کشاورزی و بعضی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و اعضای شورای مرکزی کانون جهادگران جهادسازندگی برگزار شد که در این نشست راهکارهای افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان وزارت جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.

برقراری فوق‌العاده امنیت غذایی شاغلان، اصلاح جداول متناسب‌سازی بازنشستگان، ترمیم ردیف معیشت و شمول خدمات رفاهی برای بازنشستگان و اصلاح جزءهای ۱ و ۲ بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم، از جمله موضوعات مطرح شده در این نشست بوده است.

البته یحیی عزیزی (رئیس کارگروه پیگیری مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی) در واکنش به این خبر اعلام کرد: ما کارکنان وزارت جهاد کشاورزی تاکنون جلسات زیادی را با حضور نمایندگان مجلس و اعضای فراکسیون کشاورزی و کمیسیون اجتماعی آن و همچنین روسای امور اداری و استخدامی و سایر مقامات دولتی شاهد بوده‌ایم که مواردی از جمله فوق العاده امنیت غذایی و فوق العاده خاص احکام کارکنان در آن مطرح شده اما تاکنون هیچکدام از اقدامات مجلسی‌ها جدی و موثر نبوده است.

وی افزود: کارکنان امیدی به این جلسات ندارند زیرا باوجود بحث‌های فنی مستدل در زمینه تفاوت حقوق و مزایای قابل ملاحظه دیگر دستگاه‌ها با نیروهای وزارت کشاورزی، مسئولان به هیچ وجه اقدامی در این زمینه انجام نمی‌دهند.

این فعال صنفی تاکید کرد: ما انتظار دخالت‌گری و فشار موثرتر نمایندگان مجلس را در این سال‌ها برای کاهش فقر شدید نیروهای این وزارتخانه داشتیم، انتظاری که برآورده نشد.

