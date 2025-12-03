تجمع معلولان مقابل مجلس/ وضع معیشتی اسفبار است!
جمعی از افراد دارای معلولیت به مناسبت روز جهانی معلولان مقابل مجلس تجمع اعتراضی برگزار کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، چهارشنبه ۱۲ آذرماه، جمعی از افراد دارای معلولیت به مناسبت روز جهانی معلولان مقابل مجلس تجمع اعتراضی برگزار کردند.
افراد دارای معلولیت به عدم اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و وضعیت اسفبار معیشتی خود معترض هستند.
به گفتهی فعالان این حوزه، مجموع دریافتی معلولان به سختی به سه میلیون تومان میرسد در حالیکه سبد حداقلهای زندگی نزدیک به ۵۰ میلیون تومان محاسبه شده است.