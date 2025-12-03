خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تجمع معلولان مقابل مجلس/ وضع معیشتی اسف‌بار است!

تجمع معلولان مقابل مجلس/ وضع معیشتی اسف‌بار است!
کد خبر : 1722377
لینک کوتاه کپی شد.

جمعی از افراد دارای معلولیت به مناسبت روز جهانی معلولان مقابل مجلس تجمع اعتراضی برگزار کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، چهارشنبه ۱۲ آذرماه، جمعی از افراد دارای معلولیت به مناسبت روز جهانی معلولان مقابل مجلس تجمع اعتراضی برگزار کردند. 

افراد دارای معلولیت به‌ عدم اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و وضعیت اسف‌بار معیشتی خود معترض هستند.

به گفته‌ی فعالان این حوزه، مجموع دریافتی معلولان به سختی به سه میلیون تومان می‌رسد در حالیکه سبد حداقل‌های زندگی نزدیک به ۵۰ میلیون تومان محاسبه شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی