هشدار فائو و سازمان جهانی کار درباره کارگران کشاورز آمریکای لاتین؛
بیش از ۸۰ درصد «کارگران بخش کشاورزی» بیمه و قرارداد ندارند
گزارش مشترک سازمان بینالمللی کار و فائو نشان میدهد که بیش از ۸۰ درصد کارگران کشاورزی فاقد حمایتهای رسمی و تأمین اجتماعی هستند.
به گزارش ایلنا، گزارش جدید سازمان جهانی کار (ILO) و سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی (FAO)، با عنوان «کار شایسته و غیررسمی بودن در بخش کشاورزی آمریکای لاتین، در میان سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳» منتشر شد.
طبق این گزارش، بیش از ۸۰ درصد کارگران بخش کشاورزی در آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی همچنان بدون قرارداد، غیررسمی و فاقد پوشش تامین اجتماعی هستند. این وضعیت به شکل ناموزونی بر وضعیت معیشت زنان، جوانان و سالمندان این کشورها تأثیر گذاشته است.
براساس این گزارش، شکافهای ساختاری موجب بروز بحران در بهرهوری، درآمد گروههای ذینفع و کاهش گستره دسترسی به تامین اجتماعی شده است؛ موضوعاتی که هرکدام به عنوان موانع مهم برای تحقق الگوی «کار شایسته» شناخته میشوند.
اشتغال کشاورزی علیرغم نقش حیاتی در امنیت غذایی جهانی، همچنان با مشکلات مختلفی از جمله آموزش، عدم امنیت شغلی و قرار گرفتن زیاد در معرض خطرات زیستمحیطی و اقلیمی از جمله خشکسالی و کم آبی دست و پنجه نرم میکند.
آنا ویرجینیا موریرا گومز، مدیر منطقهای سازمان بینالمللی کار برای آمریکای لاتین و کارائیب میگوید: غیررسمی بودن همچنان یکی از ریشهدارترین موانع عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در آمریکای لاتین است. این گزارش نقشه راهی برای مقابله با آن، از طریق سیاستهای یکپارچه با رویکرد منطقهای ارائه میدهد.
بر اساس این گزارش، نرخ اشتغال غیررسمی در میان زنان ۸۶.۴ درصد است، در حالی که این نرخ در میان مردان ۷۸ درصد است. حدود ۳۸.۵ درصد از زنان در کار خانگی بدون دستمزد مشغول هستند که پنج برابر نرخ مشاهده شده در میان مردان است. این بخش همچنین ۴۶ درصد از کل کار کودکان در منطقه را تشکیل میدهد و بیش از نیمی از نیروی کار دارای تحصیلات پایین هستند. الگوهای کار فصلی، فقدان قراردادهای رسمی و برنامههای پاره وقت، کیفیت شغل را بیشتر تضعیف میکند.
بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، حجم کلی اشتغال کشاورزی ثابت ماند، اما پیشرفت قابل توجهی در جهت رسمی شدن آن حاصل نشد. تقریباً نیمی از جوانان این بخش و اکثریت قریب به اتفاق زنان همچنان به صورت غیررسمی کار میکنند.
این گزارش همچنین ۳۵ طرح سیاست عمومی در سراسر منطقه را بررسی میکند. در حالی که بسیاری از آنها با هدف افزایش بهرهوری روستایی فعالیت میکنند، تعداد کمی از آنها به صراحت رسمیسازی اشتغال را هدف قرار میدهند یا دیدگاه جنسیتی روشنی را در بر میگیرند.
نکته مهم این است که این گزارش، ده توصیه سیاستی مشخص را برای تسریع گذار به رسمیسازی و تضمین کار شایسته در بخش کشاورزی ارائه میدهد. این اقدامات، که مبتنی بر شواهد و تجربیات منطقهای هستند، به دنبال ادغام توسعه تولیدی، حمایت اجتماعی، حقوق کار و گفتگوی اجتماعی هستند.
هر دو سازمان تعهد خود را برای حمایت از دولتها، کارفرمایان و کارگران در طراحی و اجرای سیاستهای یکپارچهای که میتواند بخش کشاورزی را به محرک واقعی اشتغال شایسته و تامین امنیت غذایی در سراسر آمریکای لاتین تبدیل کند، اعلام کردهاند. این فقط یک آرزو نیست بلکه یک ضرورت فوری است تا اطمینان حاصل شود که تولید پویا در این بخش، به فرصتهای واقعی و آیندهای عادلانهتر برای جوامع روستایی تبدیل میشود.