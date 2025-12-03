خبرگزاری کار ایران
پاداش بهره‌وری برای کارگران «ارکان ثالث نفت» پرداخت نشد

پاداش بهره‌وری برای کارگران «ارکان ثالث نفت» پرداخت نشد
کد خبر : 1722295
کارگران ارکان ثالث نفت از عدم پرداخت پاداش بهره‌وری انتقاد کردند.

کارگران ارکان ثالث نفت در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم پرداخت پاداش بهره‌وری انتقاد کردند. به گفته آن‌ها، پاداش بهره‌وری قرار بوده با حقوق آبان به حساب تمام کارگران پرداخت شود.

یکی از این کارگران در این رابطه گفت: بازهم کمبود نقدینگی را بهانه آوردند و از پرداخت پاداش ما طفره رفتند؛ این در حالیست که کارگران رسمی و قراردادی، پیش از این پاداش بهره‌وری خود را دریافت کرده‌اند.

این کارگران با بیان اینکه « لطفاً برای پرداختی‌های نیروهای شرکتی اول دستور نقدینگی را صادر کنید بعد دستور پرداخت را» افزودند: متاسفانه نقدینگی بلای جان معیشت نیروهای شرکتی شده است. هر دستوری برای پرداخت مزایای نیروهای شرکتی در وزارت نفت صادر می‌شود، هفته‌ها و گاهاً ماه‌‌ها بعد نقدینگی آن تامین می‌شود. به نظر می‌رسد وزارت نفت باید رویکرد خود را نسبت به این موضوع تغییر دهد و پیش از آنکه دستور پرداختی را صادر نماید ابتدا نقدینگی آن را تامین کند.

 

انتهای پیام/
