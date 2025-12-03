مسمومیت ۱۷ کارگر سردخانه در فریمان

به گزارش خبرنگار ایلنا، اتفاق زمانی رخ داد که ۱۷ کارگر در زمان کار در سردخانه صنعتی «مروارید» فریمان واقع در کیلومتر ۲ جاده تربت جام در استان خراسان رضوی، به دلیل گازگرفتگی با گاز سمی منوکسیدکربن دچار حادثه شدند.

پس از اعلام فوریت‌های پزشکی استان خراسان رضوی، با حضور گروهای امداد و نجات، این ۱۷ کارگر از محل کارگاه به بیرون انتقال یافتند؛ ۵ نفر در محل درمان شدند و ۱۲ نفر نیز جهت ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند.

