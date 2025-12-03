خبرگزاری کار ایران
منوکسید کربن حادثه آفرید؛

مسمومیت ۱۷ کارگر سردخانه در فریمان

مسمومیت ۱۷ کارگر سردخانه در فریمان
گاز گرفتگی در یک سردخانه صنعتی واقع در شهرستان فریمان، موجب مسمومیت ۱۷کارگر شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اتفاق زمانی رخ داد که ۱۷ کارگر در زمان کار در سردخانه صنعتی «مروارید» فریمان واقع در کیلومتر ۲ جاده تربت جام در استان خراسان رضوی، به دلیل گازگرفتگی با گاز سمی منوکسیدکربن دچار حادثه شدند. 

پس از اعلام فوریت‌های پزشکی استان خراسان رضوی، با حضور گروهای امداد و نجات، این ۱۷ کارگر از محل کارگاه به بیرون انتقال یافتند؛ ۵ نفر در محل درمان شدند و ۱۲ نفر نیز جهت ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند.

 

