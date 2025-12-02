اعتراض کارگران قند خاورمیانه شوش ادامه دارد

کارگران واحد کشت و صنعت قند خاورمیانه در شوش در تماس با خبرنگار ایلنا، اعلام کردند: برای چهارمین روز متوالی به نامشخص بودن وضعیت مطالبات خود اعتراض کردیم.

به گفته یکی از کارگران، اعتراض امروز به مصوبات کمسیون کارگری شهرستان است که روز گذشته معاون روابط کار اداره کل کار خوزستان مدعی تصویب آن در جلسه کمسیون استان شده است.

او گفت: چنین ادعایی در حالی مطرح شده است که نه نماینده کارفرما و نه نماینده‌ای از کارگران در جلسه مورد ادعا حاضر نبوده و از برگزاری جلسه و مفاد آن هیچ اطلاعی ندارند.

اجرای درست طرح طبقه‌بندی مشاغل، تشکیل شورای کارگری، محاسبه جمعه‌کاری‌ها، پرداخت حق غذا، رفع مشکل شیفت‌های ۱۲ساعته و همچنین جذب نیروهای کار فصلی بومی به جای نیروی کار غیربومی از مهم‌ترین مطالبات این کارگران است.

این کارگران در پایان گفتند «در صورت تضمین اجرای مطالبات به اعتراض صنفی خود پایان می‌دهند».

